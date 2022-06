Verstappen worstelt met balans in RB18: "Kan niet echt aanvallen"

Max Verstappen heeft alle sessies tot dusver op het Baku City Circuit als derde afgesloten en dus mag het geen verrassing heten dat hij morgen ook vanaf die plek moet vertrekken. Voor het tweede raceweekend op rij moet hij teamgenoot Sergio Perez voor zich dulden op de grid, al blijkt dat desgevraagd geen zorg. "Dat kan gebeuren hè en is natuurlijk geen drama", laat hij in gesprek met de Nederlandse pers weten. Opgemerkt dat Verstappen het uit de voorbije jaren niet gewend is, vervolgt hij: "Nee, maar als je naar de laatste jaren kijkt ten opzichte van anderen, dan was dat misschien ook wel buitengewoon."

Pijnpunten uitvergroot op stratencircuits

Verstappen is er vooral op gericht om zelf het maximale uit de RB18 te halen, hetgeen aan zijn kant van de garage nog een lastige legpuzzel is. De WK-leider heeft eerder in het seizoen aangegeven dat hij de bochten niet naar wens aan kan vallen en daar blijkt nog niet veel in veranderd. "Over het algemeen is dat nog hetzelfde, ja. Het is wel iets beter geworden, maar iedereen komt natuurlijk in een bepaald ritme. We moeten zelf nog een stap maken om meer uit de auto te kunnen halen, wat op dit moment niet het geval is. Als ik me beter voel in de auto, dan kun je ook echt aanvallen voor pole-position. Dat is nu een beetje het probleem."

De Nederlander erkent dat het probleem op stratencircuits zoals Monaco en Baku enigszins wordt uitvergroot. "Dat denk ik wel, ja. Niet per se doordat de muren dichtbij staan, maar gewoon door de lay-out van de bochten. Die zijn allemaal net wat krapper en meer negentig graden. Daarvoor moet je een auto hebben die heel snel draait, maar op dit moment kan ik die balans tussen voor en achter niet vinden." Vervolgvraag luidt natuurlijk wat er aan te doen valt en in welke mate. "Nou, er zijn wel bepaalde dingen die je aan kunt passen, kijken naar de set-up en dat soort dingen. Dat kan wel iets helpen, maar hoe de auto voor dit jaar is gebouwd, is natuurlijk lastig aan te passen."

RB18 gebaseerd op andere filosofie

Verstappen raakt hiermee de kern van de zaak. Met de RB16B uit 2021 kon Verstappen dankzij een zeer stabiele voorkant en een losse achterkant perfect uit de voeten, maar dit jaar zijn de eigenschappen van de auto anders. "Deze auto is in ieder geval anders gebouwd, met een andere filosofie dan in de afgelopen paar jaren." De Nederlander denkt wel dat hij de RB18 uiteindelijk naar zijn wens kan krijgen, al heeft dat tijd nodig. "Het is met nieuwe auto heel lastig om meteen in de gewenste richting te werken. Toen ik net bij Red Bull kwam, ging je ook pas gaandeweg dingen ontdekken en aangeven 'ik wil dit en dit op de auto'. Dat komt nu ook vanzelf weer met deze auto."

Tot die tijd is het een kwestie van maximaliseren, vooral op zaterdag. Op zondag komt Red Bull iets beter uit de verf, maar Verstappen benadrukt dat dit geen bewuste keuze is. "We gaan ervoor om allebei goed voor elkaar te hebben, maar het is momenteel lastig om daar een balans in te vinden." Slotsom is dat Verstappen zondag zijn slag moet slaan, al weet hij dat Ferrari met het upgradepakket ook een stap heeft gezet qua race pace. " Onze race pace ziet er goed uit, maar ik denk dat Ferrari ook gewoon hard gaat. Misschien dat zij iets beter kunnen pieken in de kwalificatie, maar zij zullen morgen ook sterk zijn." De hogere topsnelheid van Red Bull kan helpen, al formuleert Verstappen daar een belangrijke 'maar' bij: "Ik hoop natuurlijk dat het helpt, maar zij zijn heel sterk in de tweede sector. Als je daar een gat kunt trekken, dan maakt de topsnelheid natuurlijk niet zoveel meer uit."

Video: Bekijk hier de samenvatting van de kwalificatie in Baku