Formule 1 GP van Brazilië

Max Verstappen wordt ambassadeur van Nederlandse technische groep VDK

De Red Bull-coureur zal de komende jaren te zien zijn in de communicatie- en marketingcampagnes van VDK

Lydia Mee

Bewerkt: 14 nov 2026, 17:44

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De VDK Groep gaat een samenwerking aan met viervoudig Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen. De Nederlandse coureur wordt het nieuwe gezicht van VDK Groep en zal de komende jaren een prominente rol spelen in de internationale profilering van de snelgroeiende groep van installatiebedrijven. Met de samenwerking wil de VDK Groep haar naamsbekendheid verder vergroten, zowel in Nederland als daarbuiten.

De samenwerking komt op een bijzonder moment voor VDK Groep. De onderneming is de afgelopen jaren sterk gegroeid en heeft inmiddels ook buiten Nederland nadrukkelijk voet aan de grond gekregen. Waar VDK in 2013 begon als Nederlandse groep van technische bedrijven, ontwikkelt het bedrijf zich steeds meer tot een internationale speler, inmiddels gevestigd in zes landen in Europa.

Met Max Verstappen verbindt VDK Groep zich aan een unieke Nederlandse topsporter met een internationale uitstraling. De samenwerking draait daarbij niet alleen om zichtbaarheid. Ook de overeenkomsten tussen beide werelden spelen een belangrijke rol: techniek, vakmanschap, teamwork, ambitie en de voortdurende wil om vooruit te gaan. Dit zijn onderwerpen die ook in de installatietechniek steeds belangrijker worden.

"Dat Max Verstappen zich aan de VDK Groep verbindt, maakt me ongelooflijk trots", zegt Frans van der Kolk, oprichter en CEO van VDK Groep.

"Max behoort al jaren tot de absolute wereldtop. Maar wat mij net zo aanspreekt, is wat daarachter zit. Talent alleen is nooit genoeg. Je hebt goede mensen om je heen nodig, vertrouwen in elkaar, technisch vakmanschap en de drive om elke dag beter te worden. Precies daarin herken ik de VDK Groep."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Frans van der Kolk, CEO van VDK Groep

Foto door: Max Verstappen

De samenwerking past bij de volgende fase waarin VDK Groep zich bevindt. Frans van der Kolk: "We zijn groot geworden door sterke lokale en familiebedrijven bij elkaar te brengen en ondernemers de ruimte te geven. Die basis verandert niet. Tegelijk kijken we steeds nadrukkelijker over de grens. Met bedrijven in Nederland, Duitsland, Zweden, Oostenrijk, Zwitserland en België vormen we samen een steeds internationalere groep. Max Verstappen is wereldwijd bekend en heeft tegelijkertijd die herkenbare Nederlandse nuchterheid en winnaarsmentaliteit. Ik kan me eerlijk gezegd geen sterker gezicht voorstellen voor waar we met VDK naartoe willen."

Ook viervoudig wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen kijkt uit naar de samenwerking. "Er zijn veel overeenkomsten tussen de wereld van VDK en de Formule 1. Techniek speelt een enorme rol, maar iedereen die de sport volgt weet dat je alleen presteert als het hele team top is. In een Formule 1-team zijn enorm veel mensen iedere dag bezig om alles beter en sneller te maken.

Iedereen heeft daarin zijn eigen specialisme en verantwoordelijkheid. Dat herken ik in de manier waarop VDK werkt. Het is een groep met veel technische bedrijven en vakmensen die allemaal hun eigen expertise hebben, maar samen sterker zijn. VDK is een innovatief bedrijf en heeft bovendien grote internationale ambities. Ik vind het mooi om daar de komende jaren onderdeel van te zijn."

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