Verstappen woest na krankzinnige race: "Dit is geen Formule 1 meer"

Max Verstappen kende ook al een zeer bewogen zaterdag in Jeddah, natuurlijk door zijn crash in de slotfase van Q3. Een etmaal later was Verstappen vastberaden om de in zijn optiek verloren posities goed te maken. Wat hij op dat moment nog niet kon bevroeden, was dat de Grand Prix van Saudi-Arabië zou uitdraaien op een regelrecht spektakelstuk. Plottwisten alom. De startfase verliep nog zonder brokken, maar dat gold zeker niet voor de rest van de race. Zo zorgde Mick Schumacher voor de eerste code rood van de dag. Het stelde Verstappen in staat om na een bandenwissel van Mercedes ook naar de harde band te gaan en als eerste op te lijnen voor de staande herstart.

Die start verliep niet vlekkeloos en na enig onderhandelwerk tussen Red Bull en de FIA moest Verstappen de derde start vanaf P3 afwerken. Ditmaal ging het echter wonderwel. Op mediums wist Verstappen zijn slag te slaan, al bleek dat bepaald nog niet het einde van alle tumult. Zo werd Verstappen in het gevecht dat volgde verdacht van 'leaving the track and gaining an advantage'. Hij werd gesommeerd de plek terug te geven aan Hamilton, deed ook twee pogingen daartoe, maar kreeg er uiteindelijk toch nog een tijdstraf van vijf seconden bij van de FIA-stewards.

"Het was een enerverende race. Er zijn veel dingen gebeurd waar ik het niet mee eens ben, maar ja, het is blijkbaar wat het is. Ik heb in ieder geval geprobeerd om alles op het asfalt te geven. Ik wist niet zeker of de banden het tot het einde zouden houden. Aan het begin van de stint had ik voordeel van die mediums, maar aan het eind had ik geen rubber meer over. Al met al een tweede plek." Dat had een eerste plek kunnen zijn, ware het niet dat de onderlinge strijd en het halfslachtige ingrijpen van de FIA chaos heeft ingeleid. "Ik deed het rustiger aan, ik wilde Lewis voorbij laten. Maar schijnbaar wilde hij mij niet eens inhalen... Daarna was er contact, maar ik begrijp totaal niet wat er daar gebeurde."

Meteen na afloop van de race was Verstappen nog iets duidelijker toen de Nederlander via de boordradio al hoorde dat hij tot 'driver of the day' was uitgeroepen. "Gelukkig hebben de fans wel een goed idee van wat racen zou moeten zijn. Wat er vandaag is gebeurd, is ongelooflijk. Ik probeer gewoon te racen, maar de sport draait tegenwoordig meer om straffen. Dit is voor mij geen Formule 1 meer", oordeelt Verstappen hard.

Lees meer over de F1 GP van Saudi-Arabië: Hamilton wint in Saudi-Arabië na bloedstollend duel met Verstappen