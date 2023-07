Verstappen verwacht chaotisch weekend op Spa-Francorchamps

Red Bull Racing heeft in Hongarije het 35 jaar oude record van McLaren verbroken door voor de twaalfde opeenvolgende Formule 1-race als winnaar uit de bus te komen. Wederom was het Max Verstappen die de zege binnenhaalde voor de formatie uit Milton Keynes. De Nederlander behaalde daarmee zijn zevende opeenvolgende overwinning, waarmee hij recordhouder Sebastian Vettel tot op twee zeges heeft benaderd. In de stand om het wereldkampioenschap deed hij eveneens uitstekende zaken, want Verstappen breidde zijn voorsprong op teamgenoot Sergio Perez uit tot 110 punten.

De komende GP lijkt op papier wederom een race te worden die op het lijf van Verstappen en Red Bull is geschreven, want F1 brengt komend weekend een bezoek aan Spa-Francorchamps. De afgelopen twee races op het snelle circuit in de Ardennen werden allebei gewonnen door de regerend wereldkampioen, die hoopt dat hij en zijn werkgever opnieuw goed voor de dag kunnen komen. "Het wordt interessant om te zien hoe onze auto presteert in de snellere bochten. Ik heb goede herinneringen aan Spa en we hebben als team een geweldig resultaat behaald in Hongarije, dus ik hoop dat we dit weekend kunnen leveren. Het zijn de laatste loodjes voor de zomerstop", beschouwt Verstappen voor op zijn eerste van twee opeenvolgende thuisraces.

Spa-Francorchamps is bovendien gastheer van de derde van zes sprintraces in 2023. Dat houdt in dat er op zaterdag al een korte race van ongeveer een half uur verreden wordt, gevolgd door de Grand Prix op zondag. Er wordt voor het hele weekend echter ook wisselvallig weer voorspeld, wat volgens Verstappen kan leiden tot een interessanter en chaotischer verloop. "Ik kijk uit naar de sprintrace in België. Het lijkt een behoorlijk regenachtig weekend te worden, dus we zullen zien welke impact dat heeft. Normaal maakt dit het iets interessanter en chaotischer. Spa is natuurlijk mijn favoriete circuit op de kalender, dus ik kijk ernaar uit om er te racen en de fans te zien, het zou een leuk weekend moeten worden."

Nog een stap vooruit zetten

Voorafgaand aan het raceweekend in België lijkt Perez de belangrijkste tegenstander van Verstappen te worden. De Mexicaan toonde in Hongarije tekenen van herstel na een povere reeks door na vijf vroegtijdige uitschakelingen weer eens in Q3 te geraken, gevolgd door een derde plek op zondag. Perez weet echter dat het nog beter moet. "Voor mij draait het in België om nog een stap zetten qua prestaties en om er vanaf het begin van het weekend tot het einde goed bij te staan", erkent de coureur uit Guadalajara. "Het weer wordt zoals altijd in Spa lastig en we moeten het doen met het sprintformat, waardoor baantijd heel beperkt kan zijn. Ik moet blijven pushen en zoals altijd is het doel om een zo goed mogelijk resultaat te behalen."

