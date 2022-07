Nog voordat de tweede sprintrace van het jaar begonnen was, waren er problemen bij Fernando Alonso en Zhou Guanyu, die respectievelijk achtste en achttiende stonden op de startopstelling. Op het moment dat het veld werd weggestuurd voor de formatieronde stond de wagen van Alonso nog op de krik en zaten er ook nog vier bandenwarmers op de auto. Er bleek een technisch probleem te zijn bij de Alpine, die eerst naar de pitstraat werd geduwd en daarna in de garage verdween.

Zhou viel aan het einde van de formatieronde stil bij het opkomen van het rechte stuk. De racedirectie laste daarop een extra formatieronde in, waardoor de sprintrace in Oostenrijk over 23 ronden werd verreden in plaats van de voorgenomen 24. Terwijl de coureurs nogmaals de baan werden rondgestuurd, kreeg de Chinees zijn Ferrari-motor weer aan de praat, waarna de coureur van Alfa Romeo de wedstrijd vanuit de pitstraat moest aanvangen.

Door de technische tegenslag bij Alonso en Zhou namen er maar achttien coureurs plaats op de grid voor de sprintrace. Max Verstappen en Charles Leclerc kwamen ongeveer even goed weg toen de rode lampen doofden, waarna de Nederlander naar de rechterkant van de baan trok om de binnenkant van de eerste bocht af te dekken. De Nederlander behield zo de leiding, terwijl Carlos Sainz aan de buitenkant zijn kans schoon zag om Leclerc voorbij te gaan voor de tweede plaats.

Verder naar achteren belandde Lewis Hamilton in de sandwich bij Alexander Albon en Pierre Gasly. Het resulteerde in een touché tussen de Mercedes-coureur en de Fransman van AlphaTauri, die omhoog werd gewipt en bij de eerste bocht van de baan gleed. Alle betrokkenen konden verder racen, al viel Hamilton door het incident terug naar P11 terwijl Gasly na de eerste bocht alleen de vanuit de pits gestarte Zhou nog achter zich had.

Later in de eerste ronde vocht Leclerc zich terug naar de tweede plek ten koste van Sainz. De Spanjaard hield de druk er vervolgens flink op bij zijn Ferrari-collega en ondernam in de openingsfase van de race ook meerdere pogingen om de Monegask weer te passeren. Verstappen profiteerde van het gebakkelei tussen de beide Ferrari’s: de regerend Formule 1-kampioen had al snel een veilige voorsprong van drie seconden te pakken.

De sprintrace was halverwege toen Leclerc wat ademruimte kreeg van Sainz, die bij zijn laatste aanval een vlakke plek op een van zijn banden had geremd. De nummer drie in het klassement kwam vervolgens langzaam maar zeker dichterbij aan Verstappen, maar de coureur van Red Bull Racing zag de zege, acht punten én pole-position voor de hoofdrace niet meer in gevaar komen. Verstappen finishte uiteindelijk ruim anderhalve seconde voor Leclerc. Sainz eindigde bijna vier seconden achter zijn teamgenoot als derde, terwijl George Russell zonder veel poeha vierde werd.

Sergio Perez moest vanwege een track limits-overtreding als dertiende aan de race beginnen, maar imponeerde door zich naar de vijfde plaats te knokken. De Mexicaan maakte liefst vijf posities goed in de eerste ronde en rekende vervolgens af met de twee Haas-coureurs en de overgebleven Alpine. Esteban Ocon en Kevin Magnussen finishten als zesde en zevende, waarmee zij één plek inleverden ten opzichte van hun startpositie. Hamilton was samen met Perez de smaakmaker van de wedstrijd door zich na het incident met Gasly bij de start langs Alexander Albon, Lando Norris, Valtteri Bottas en Mick Schumacher te vechten. De zevenvoudig wereldkampioen kwam zo als achtste over de eindstreep en pakte en passant het laatste WK-punt mee.

Schumacher hield een tijdlang kranig stand tegen Hamilton, maar zou uiteindelijk kort achter Hamilton negende worden. Valtteri Bottas finishte als tiende met zijn Alfa Romeo, maar start zondag vanwege een motorische gridstraf achteraan. Sebastian Vettel werd halverwege de race bij de zevende bocht van de baan getikt door Alexander Albon, toen hij de Williams-coureur buitenom wilde inhalen. De viervoudig wereldkampioen belandde in het grind, maar wist zijn weg te vervolgen. Kort voor het einde moest de Duitser echter alsnog opgeven in de pits omdat zijn Aston Martin schade had opgelopen bij het incident.

Albon had het eerder in de race ook al aan de stok met Lando Norris. De Thai had de McLaren-coureur bij de derde bocht van de baan gedwongen en daar een tijdstraf van vijf seconden voor gekregen, waardoor hij als zestiende geklasseerd werd nadat hij als dertiende onder de vlag door was gekomen. Norris en McLaren-collega Daniel Ricciardo kwamen als elfde en twaalfde finish, maar laatstgenoemde moet nog met Schumacher naar de stewards voor een starting procedure infringement.

De Grand Prix van Oostenrijk start zondag om 15.00 uur.

Video: Max Verstappen wint de sprintrace op de Red Bull Ring

Uitslag sprintrace F1 Grand Prix van Oostenrijk: