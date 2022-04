Na zijn eerste wereldtitel in de koningsklasse van de autosport is Max Verstappen in december al uitgeroepen tot Nederlands sportman van het jaar tijdens het jaarlijkse NOC*NSF-gala. Inmiddels is daar een wereldwijde onderscheiding bij gekomen en wel die van Laureus. Dat merk tekent jaarlijks voor één van de meest prestigieuze prijzen, die beter bekendstaan als 'de Oscars van de sport'.

Verstappen was in 2016, het jaar van zijn eerste Formule 1-zege, al eens genomineerd voor de doorbraak van het jaar-award, maar greep toen naast het beeldje. Zes jaar later is het wel raak en ook nog eens voor de hoogste onderscheiding van allemaal, die van wereldwijd sportman van het jaar. Verstappen was samen met tennisser Novak Djokovic, Bayern München-spits Robert Lewandowski, Olympisch zwemkampioen Caeleb Dressel, marathonloper Eliud Kipchoge en zevenvoudig Super Bowl-winnaar Tom Brady genomineerd.

De Limburger heeft al deze grote namen achter zich gelaten, al is hij doorgaans niet zo onder de indruk van onderscheidingen. Het gala van Laureus was zondag in Sevilla, Verstappen was hier door de Grand Prix in Imola logischerwijs niet bij aanwezig. De wereldkampioen mocht zijn prijs al eerder in ontvangst nemen en wel in de paddock van het Bahrain International Circuit. Tijdens de eerste testdag van het F1-seizoen 2022 in Bahrein is de Red Bull-coureur in het zonnetje gezet.

Verstappen is de vierde Formule 1-coureur die de Laureus Award voor wereldwijd sportman van het jaar op zijn palmares mag bijschrijven. Hij treedt in de voetsporen van Michael Schumacher (2002 en 2004), Sebastian Vettel (2014) en Lewis Hamilton (2020). Laatstgenoemde moest zijn onderscheiding overigens delen met Lionel Messi. Laureus besloot in dat coronajaar twee winnaars uit te roepen.