Verstappen wint na fraaie slotfase in Canada: "Was extreem spannend"

Max Verstappen mocht de negende race van het Formule 1-seizoen vanaf de beste plek aanvangen. De Nederlander verzekerde zich van zijn tweede pole-position van het seizoen en wist dat de voornaamste titelrivalen Charles Leclerc en Sergio Perez voor een inhaaljacht stonden. Bij het doven van de startlichten kwam Verstappen goed van zijn plek en wist hij de touwtjes meteen in handen te nemen. Een stop onder virtual safety car - nota bene door een DNF voor teamgenoot Sergio Perez - gaf de leiding uit handen, al zou Verstappen die na de stop van grootste uitdager Carlos Sainz terugkrijgen.

Ook bij de tweede serie pitstops opende Verstappen het bal, al zou Sainz nadien het voordeel van een safety car krijgen. Het bracht de Spanjaard pal achter de Red Bull bij de herstart, hetgeen een zenuwslopende slotfase inluidde. Verstappen had de druk van Sainz vol op de ketel staan, maar gaf geen krimp. Steevast een goede exit uit de hairpin gekoppeld aan de sublieme topsnelheid van Red Bull hebben de doorslag gegeven, samen waren deze factoren voldoende om voor het eerst in Montreal te winnen.

"Het was extreem spannend aan het einde. Ik heb alles gegeven en Carlos deed hetzelfde", zo concludeert Verstappen meteen na afloop. "Elkaar volgen is hier niet makkelijk, maar ik kon zien dat hij aan het pushen was en dan even aan het sparen was om weer aan te zetten. Met die DRS-zones hier is het natuurlijk makkelijker om bij te blijven, maar goed, die laatste ronden waren erg leuk."

Die laatste ronden werden zo leuk door tussenkomst van de safety car, al had dat voor Verstappen eigenlijk niet gehoeven. "Die safety car heeft het lastiger voor ons gemaakt, al moet ik zeggen dat Ferrari sowieso heel snel was in de race. Het was daardoor ook nog best lastig geworden om het gat met Carlos te dichten op nieuwere banden en zonder safety car, al was ik eerlijk gezegd liever de aanvallende partij geweest dan de verdedigende partij. Gelukkig heeft dit aan het eind goed uitgepakt." Dat goed uitpakken betekent concreet dat de regerend wereldkampioen zijn zesde overwinning van dit Formule 1-seizoen te pakken heeft en dat hij 46 punten voorsprong heeft in het wereldkampioenschap.

