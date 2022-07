Verstappen wint GP van Frankrijk, dreun voor Leclerc in F1-titelstrijd

Met een asfalttemperatuur van maar liefst 53 graden Celsius mochten de coureurs zich opmaken voor wat voorlopig de laatste Franse Grand Prix lijkt te worden. Paul Ricard ontbreekt immers op de conceptplanning voor 2023, hetgeen overigens ook voor Frankrijk als geheel geldt ondanks de wilde plannen van Nice. Voor de editie van 2022 draaide het vooraf om drie codewoorden in de paddock van Le Castellet: topsnelheid, tactiek en vooral de gevreesde bandenslijtage. Dat laatste was de grootste variabele voor team, terwijl Red Bull vooral hoop haalde uit de eerstgenoemde factor.

Kat-en-muisspel tussen Leclerc en Verstappen

Het zou Max Verstappen een belangrijk wapen voor de race geven, al kon Charles Leclerc - mede door het goede teamspel op zaterdag - op de beste startpositie rekenen. De Ferrari-coureur mocht voor de zevende keer dit jaar vanaf pole-position vertrekken en wist dat bij het doven van de lichten ook moeiteloos om te zetten in kopstart. De nummer 2 uit het WK kwam bijzonder goed van de lijn en ving Verstappen daardoor meteen op. De Nederlander kwam op zijn beurt ook aardig weg, al kon dat bepaald niet gezegd worden van zijn teamgenoot. Sergio Perez liet zich de kaas van het brood eten bij de start en zag daardoor meteen Lewis Hamilton langszij komen voor P3.

Iets verder naar achteren was er nog veel meer malaise te vinden voor een andere Red Bull-coureur, eentje die de kleuren van AlphaTauri verdedigt. Yuki Tsunoda kreeg in de openingsfase een tik van thuisrijder Esteban Ocon te verduren, die met zijn Alpine aan de binnenkant zat voor de chicane en door onderstuur naar zijn Japanse tegenstrever gleed. Het is Ocon op een tijdstraf van vijf seconden komen te staan en wierp Tsunoda terug naar de laatste stek. Vanaf die positie was Kevin Magnussen overigens vertrokken, maar de Deen toonde zich dé ster van de openingsronde. Magnussen wist maar liefst zeven plekken te winnen in één omloop. Carlos Sainz, zijn kompaan achteraan, deed het geleidelijker dan de Haas-coureur, maar zou eveneens als een warm mes door de boter snijden.

Helemaal vooraan leek zich een fascinerend spel voor de plekken 1 en 3 te ontvouwen. In beide gevallen was Red Bull Racing de aanvallende partij en in beide gevallen konden de coureurs van Christian Horner rekenen op een superieure topsnelheid, aangezien zij met beduidend minder downforce op pad waren. Perez probeerde de druk op te voeren bij Hamilton, al bleek dat feest slechts van korte duur. Vooraan maakte Verstappen er beduidend meer werk van door Leclerc ronde na ronde het vuur aan de schenen te leggen. Precies zoals vooraf verwacht liep Red Bull beduidend sneller op de rechte stukken en had Leclerc juist de overhand in de bochtige sectoren 1 en 3.

Extreem kostbare crash Leclerc, Ferrari blundert bij pitstop

De bandenslijtage had de doorslaggevende factor in dit duel moeten worden, maar het zou compleet anders lopen. In ronde 16 vatte Verstappen de koe (al dan niet gedwongen) bij de horens. De Nederlander kwam als eerste van het leidende duo naar binnen voor een setje van de harde band, waarna het natuurlijk uitkijken naar Leclerc was. Zou Ferrari meteen reageren of langer doorrijden voor een éénstopper? Het zou uiteindelijk geen van beide worden. Niet alleen de race in Frankrijk, maar ook het kampioenschap zou een tamelijk bizarre wending krijgen in ronde 18. Nog voordat Leclerc binnen kon komen, schoof hij in bocht 11 op hoge snelheid de baanafzetting in. Na hevige ademhalingen volgde een lange 'noooooo', die eigenlijk het hele verhaal van de dag vertelde. De man met startnummer 16 gaat uit van een eigen fout.

Het voorval heeft Leclerc in ieder geval een bijzonder kostbare nulscore opgeleverd in het WK en terloops ook de eerste safety car van de dag. Tijdens die safety car-fase zou het voor Ferrari overigens van 'bad to worse' gaan, zoals de Britten treffend zeggen. Sainz had na zijn gridstraf extreem veel progressie geboekt, maar kende een langzame pitstop en werd tot overmaat van ramp precies voor de neus van Alexander Albon weer op pad gestuurd. Een unsafe release en een tijdstraf van vijf seconden, in te lossen tijdens zijn laatste pitstop, zouden de onvermijdelijke gevolgen blijken.

Ferrari vergooit het tactisch met Sainz, Perez zit weer te slapen

Nadat Ferrari de zondagmiddag binnen enkele minuten in duigen had zien vallen, mocht de rest van het veld weer aan de bak. Voor Verstappen zou er geen enkel vuiltje aan de lucht zijn bij de herstart, waarna hij het tempo eenvoudig kon controleren en gaandeweg aan de horizon zou verdwijnen bij Hamilton, die door het Leclerc-moment zelf P2 in de schoot had gekregen. Achter de man die zijn driehonderdste race heeft afgewerkt, maakte Perez de hele zondag een tamelijk passieve indruk. De tweede Red Bull-rijder zat te slapen bij de start en leek daarna niet van plan om veel te ondernemen.

Het viel absoluut niet te zeggen van Sainz, die het mes de hele race juist wel tussen de tanden had en op mediums vrolijk verder ging waar hij voordien was gebleven. De Spanjaard wist eerst George Russell te verschalken in de Mercedes, waarna ook Perez eraan moest geloven op een buitengewoon slimme manier. Het leek het podium binnen handbereik te brengen, maar Ferrari bleek wederom niet heel snugger op tactisch vlak door Sainz binnen te halen terwijl dat door 60 kilometer per uur in de pitstraat bijzonder veel tijd kost in Frankrijk. Het zou hem van het podium werpen en uiteindelijk als vijfde over de meet te laten komen. Zonder die late stop lag P3 echter voor het oprapen.

Het wegvallen van Sainz liet het gevecht om die laatste podiumplek tussen Perez en Russell gaan. De jonge Brit keek aan de binnenkant bij de chicane en bleek verschrikkelijk boos over de boordradio, maar had - ook volgens Mercedes zelf - geen enkel recht van spreken. De wedstrijdleiding dacht daar ook zo over en liet Perez de positie behouden. De Mexicaan leek daardoor naar het podium te mogen, maar zat in de slotfase zelf nog een keer te slapen. Zhou Guanyu zorgde voor een virtual safety car en bij het wegnemen daarvan, bleek Russell een stuk scherper. Perez lette gewoonweg niet op, waardoor hij de derde positie kinderlijk eenvoudig opgaf aan Mercedes. Russell mocht zodoende mee naar het ereschavot, logischerwijs in gezelschap van Hamilton en de man die een goede zondag heeft gekend: Verstappen. De Limburger heeft zijn zevende overwinning van dit Formule 1-seizoen te pakken en nog veel belangrijker de marge in het kampioenschap vergroot.

Achter Perez en Sainz wist Fernando Alonso de top-zes keurig te completeren. Achter de rug van de ervaren Spanjaard gingen Lando Norris, Ocon, Daniel Ricciardo en Lance Stroll met de laatste punten aan de haal. Het Formule 1-seizoen 2022 wordt volgende week vervolgd met de Grand Prix van Hongarije, het laatste raceweekend voor de zomerstop.

Volledige uitslag - Formule 1 Grand Prix van Frankrijk: