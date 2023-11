Voor de zesde en laatste keer dit jaar mochten de coureurs zaterdag oplijnen op de grid voor een sprintrace. Max Verstappen, die pole heeft voor de hoofdrace op zondag, mocht op de eerste startrij plaatsnemen naast Lando Norris. De Nederlander is bepaald geen fan van het sprintformat in de koningsklasse van de autosport, al heeft hij dit seizoen van alle coureurs wel de meeste punten verzameld in sprintraces. In Sao Paulo zijn daar nog eens acht stuks bijgekomen, nadat Verstappen het commando bij de start al overnam.

De tweede startplek ligt aan de binnenkant op het Autodromo José Carlos Pace en daar profiteerde Verstappen optimaal van. Hij kwam opnieuw prima van zijn plek, maar kon vooral in de tweede tractiefase het verschil maken ten opzichte van de McLaren en daardoor de binnenlijn claimen. "Het was voor mijn eigen race natuurlijk belangrijk om de leiding meteen over te nemen bij de start. De initiële start was misschien niet perfect, maar het tweede gedeelte van de start wel. Daardoor kwam ik er volledig naast en kon ik de leiding pakken. Daarna draaide het vooral om management", blikt Verstappen meteen na afloop terug.

Bandenmanagement cruciaal in Brazilië

Met de touwtjes eenmaal in handen, was er geen vuiltje meer aan de lucht voor de wereldkampioen. Sterker nog: het race pace-probleem van 2022 lijkt volledig verholpen te zijn en zelfs nog meer dan dat. Zo is Lewis Hamilton in slechts 24 ronden op meer dan een halve minuut gereden in Brazilië. Terwijl er buiten de punten nog wel genoeg actie was, reed Verstappen met speels gemak naar zijn vierde sprintzege van het jaar. "De bandenslijtage ligt op dit circuit erg hoog. 24 ronden op één setje softs is hier best lang, dus we moesten vooral proberen om hier ook richting het einde nog constante rondetijden te rijden. Uiteindelijk hebben we het goed kunnen managen."

Als Verstappen in de persconferentie wordt gevraagd wanneer het managen van de banden precies begon, lacht hij: "Tijdens de out-lap!" Op een serieuzere toon legt hij uit dat volle bak pushen er gewoon niet bij is. "Ik heb geen enkele ronde gepusht. Maar dat is hier ook onmogelijk. Het draait voor iedereen om het managen van de banden." Het is net een ijzersterk punt van Red Bull, of in ieder geval van Verstappen in de Red Bull. "Maar ja, vorig jaar hadden we het natuurlijk wel moeilijk. Vandaag ging het gelukkig veel beter. Dit is in ieder geval een erg goed begin van het weekend voor ons en tijdens deze sprintrace hebben we ook nog weer veel geleerd, dus hopelijk kunnen we morgen iets vergelijkbaars laten zien."

Video: Verstappen slaat meteen toe bij de start