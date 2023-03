Op het Bahrain International Circuit is zondag de 74ste jaargang van het wereldkampioenschap Formule 1 in gang geschoten. Rijdt Red Bull dit jaar opnieuw voor de rest van het veld uit? Wat kan Ferrari met een motor die verder kan worden opgeschroefd? Heeft Aston Martin daadwerkelijk een stap gemaakt, zoals de testdagen en vrije trainingen deden vermoeden? Wacht Mercedes opnieuw een zwaar seizoen? En wat is er voor Nyck de Vries mogelijk bij AlphaTauri? De eerste race in Bahrein gaf een voorzichtig eerste antwoord op deze vragen.

Max Verstappen en Sergio Perez begonnen de seizoensopener van de eerste startrij. De Nederlander had een prima start vanaf pole en bleef eenvoudig aan de leiding toen de rode lampen boven het rechte stuk voor het eerst dit jaar doofden. Perez kwam minder goed weg en werd aan de linkerkant voorbij gereden door Charles Leclerc. De Mexicaan lag zodoende derde na de start, terwijl Carlos Sainz als vierde aansloot. Fernando Alonso werd bij de vierde bocht voorbij gereden door Lewis Hamilton en verloor daarna ook een plek aan George Russell, nadat hij een tik van achteren had gekregen van Aston Martin-collega Lance Stroll, die veel te diep ging bij het aanremmen van de vierde bocht. “Ik ben geraakt bij de vierde bocht. They cannot do that”, reageerde Alonso over de boordradio, niet wetende dat zijn teamgenoot de boosdoener was. Wonderwel liep de Spanjaard geen lekke band op bij het moment.

Verstappen was na vijf ronden al meer dan drie seconden los van Leclerc, die duidelijk geen antwoord had op het racetempo van de Nederlander. Na tien ronden stuurde Pierre Gasly zijn Alpine als eerste naar de pits, waarmee de eerste serie pitstops was begonnen. McLaren-debutant Oscar Piastri deelde in de veertiende ronde aan zijn team mee een probleem met de versnellingsbak te hebben, waarna hij naar de pits werd geroepen voor een stuurwissel. De Australiër zou echter niet terugkeren op de baan. Verstappen zocht na vijftien ronden de pits op. Terwijl de meeste coureurs bij hun eerste pitstop van de zachte naar de harde band gingen, kreeg de titelverdediger opnieuw een set softs onder zijn RB19 geschroefd. Perez lag door de pitstop van Verstappen aan kop. De Mexicaan reed drie ronden langer door op zijn eerste set banden, alvorens ook hij in de pits van verse softs werd voorzien en de leiding in de race terug bij de rechtmatige eigenaar was.

Iets verder naar achteren in het veld had Valtteri Bottas uitstekende zaken gedaan bij de pitstops. De coureur van Alfa Romeo was zowel Alonso als Russell voorbij gegaan, maar had op de baan weinig in te brengen tegen de Aston Martin en Mercedes. De Fin werd vrij eenvoudig te grazen genomen door de twee en zou ook een plek verliezen aan Stroll. Op de zachte band reed Perez het gat met Leclerc dicht, waarna hij in ronde 26 van de wedstrijd de Monegask aan het einde van het rechte stuk kon passeren. Leclerc wilde op het volgende rechte stuk in de tegenaanval te gaan, maar koos uiteindelijk eieren voor zijn geld: Red Bull lag eerste en tweede in Bahrein.

De eerste coureurs meldden zich vervolgens in de pits voor hun tweede pitstop. Hamilton werd na 30 ronden naar binnengehaald om de dreiging van een undercut van Alonso af te wenden. Aston Martin riep echter eerst Stroll binnen, waarmee de zevende plek van Russell gevaar liep. De Brit stopte een ronde later en kwam vervolgens vlak voor de Canadees terug op het circuit. Stroll had op dat moment zijn banden echter al goed op temperatuur en rekende de Mercedes-rijder snel in. Alonso maakte een paar ronden later zijn pitstop en kon daarna op verser rubber jacht maken op Hamilton, terwijl Red Bull dit keer Perez als eerste naar binnen riep. Verstappen kwam een ronde na zijn teamgenoot naar de pits en bleef aan de leiding. Zijn voorsprong op Perez bij het ingaan van de laatste stint? Een comfortabele twaalf seconden.

Alonso meldde zich na zijn pitstop al snel aan de staart van Hamilton. Een eerste aanval kon nog worden afgeslagen door de zevenvoudig kampioen, maar een ronde later kwam de Spanjaard met een fraaie inhaalactie bij de tiende bocht alsnog langs de Brit. Alonso lag zo vijfde, wat een paar ronden later de vierde positie werd doordat Leclerc zijn Ferrari met een motorprobleem aan de kant zette. De PR-dame van de Scuderia liet kort daarna weten dat de krachtbron van Leclerc waarschijnlijk als verloren moet worden beschouwd; het seizoen had voor de Monegask niet slechter kunnen beginnen.

Ferrari moest de hoop vervolgens vestigen op Carlos Sainz om het jaar alsnog met een podium te kunnen beginnen, maar die kreeg even later een ontketende Alonso in zijn zijspiegels. “Try to protect the position”, kreeg Sainz als opdracht. “Als ik op deze banden ga pushen, haal ik het einde van de race niet”, was zijn antwoord. Sainz deed een poging om Alonso achter zich te houden en de derde plaats vast te houden, maar op weg naar de elfde bocht was hij gezien.

Aan de voorkant van het veld was er geen vuiltje aan de lucht voor Verstappen. De Nederlander begon het seizoen met een dominante overwinning. Perez finishte bijna dertien seconden achter zijn teamgenoot als tweede. “This is a lovely car to drive”, meldde Alonso in de slotfase van de Grand Prix van Bahrein over de boordradio, waarna hij als derde over de eindstreep kwam.

Sainz eindigde als vierde, voor Hamilton, Stroll en Russell. Bottas werd achtste voor Alfa Romeo, terwijl Gasly fraai negende werd in zijn eerste race voor Alpine, na van de laatste startplek te zijn vertrokken. Het laatste punt was voor Williams-coureur Alexander Albon en bezorgde James Vowles daarmee een geslaagd debuut als teambaas. Nyck de Vries begon zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 met de veertiende plaats. Hij finishte voor de teruggekeerde Nico Hülkenberg, die met schade aan zijn Haas rondreed.

Naast Leclerc en Piastri zag ook Esteban Ocon de finish niet. De Fransman kende een bijzonder ongelukkige race. Hij liep in de openingsfase schade aan zijn voorvleugel op en kreeg vervolgens tot drie keer toe een tijdstraf voor de kiezen: voor het niet goed plaatsnemen op zijn startpositie, het niet correct uitdienen van zijn tijdstraf én te snel rijden in de pitstraat. Ocon zette zijn Alpine uiteindelijk in de pits uit, waar ook Zhou Guanyu zijn Alfa Romeo aan het einde van de race parkeerde. Lando Norris had een race vol problemen en was op P17 de laatst geklasseerde coureur, waarmee McLaren net als Ferrari bijzonder slecht uit de startblokken is gekomen in Bahrein.

Over twee weken gaat het Formule 1-seizoen 2023 verder met de GP van Saudi-Arabië.

Video: Samenvatting van de F1 Grand Prix van Bahrein

Uitslag F1 Grand Prix van Bahrein: