Voorafgaand aan het raceweekend gingen velen er vanuit dat Ferrari een één-twee zou scoren op de Hungaroring. De bochtige baan bij Boedapest is de Italiaanse renstal immers op het lijf geschreven. In de kwalificatie ging George Russell er echter met de pole-position vandoor en ook in de race slaagde de Scuderia er niet in om de wedstrijd naar zich toe te trekken, door problemen bij de pitstops en wederom geen al te beste strategische keuzes.

Voor Verstappen leek een overwinning aanvankelijk ver weg. De Nederlander stond na een probleem met de MGU-K in de slotfase van de kwalificatie slechts tiende op de grid en de Hongaarse omloop staat niet bepaald bekend als een plek waar gemakkelijk ingehaald kan worden, al moest dat met de 2022 Formule 1-auto’s wel beter gaan dan andere jaren. Verstappen had bij de start echter al een paar posities goed gemaakt, alvorens hij in de openingsfase van de wedstrijd nog meer concurrenten zou verschalken. Een goede strategie, sterke race pace en gestuntel bij Ferrari vormden vervolgens de hoofdingrediënten voor Verstappens achtste overwinning van het seizoen. Doordat titelrivaal Leclerc na een derde pitstop slechts als zesde zou eindigen, bedraagt de voorsprong van de Red Bull-coureur bij de ingang van de zomerpauze liefst tachtig punten. Ondertussen deed het team uit Milton Keynes ook goede zaken in de stand om de constructeurstitel. Daarin bedraagt de voorsprong op Ferrari nu 97 punten.

Zoals gezegd, leek een zege er vooraf niet in te zitten voor Verstappen, door zijn tiende plaats op de startopstelling. Russell startte voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan van pole-position en kwam goed weg toen de rode lampen boven het rechte eind doofden. Niettemin zou hij op weg naar de eerste bocht flink onder vuur worden genomen door Carlos Sainz, die zijn Ferrari buitenom probeerde te sturen. De Mercedes-coureur liet zich de leiding echter niet zomaar ontfutselen en stuurde de W13 bij het uitkomen van de bocht resoluut voor de Spanjaard. Lewis Hamilton startte als zevende en stoomde bij de start Alpine-coureurs Fernando Alonso en Esteban Ocon, die vooral oog leken te hebben voor elkaar, voorbij op het rechte stuk. De Brit kwam zo vijfde te liggen, achter George Russell, Carlos Sainz, Charles Leclerc en Lando Norris aan op P5. Max Verstappen had bij de start meteen Daniel Ricciardo en Valtteri Bottas te grazen en besloot zich bij uitkomen van de eerste bocht wijselijk niet met de kijvende Alpines te bemoeien, zodat hij na de eerste ronde als achtste doorkwam.

Bij het ingaan van de tweede ronde werd de actie geneutraliseerd middels een virtual safety car, omdat er na een aanrijding tussen Alexander Albon en Sebastian Vettel rommel op de baan was beland. Nadat het circuit een ronde later weer werd vrijgegeven, zette Verstappen zijn opmars voort. De Limburger passeerde achtereenvolgens Alonso en Ocon en reed vervolgens naar de achterkant van Hamilton, die op dat moment nog vijfde lag achter Lando Norris. Mogelijk aangespoord door de steeds groter wordende Red Bull in zijn zijspiegels, rekende de Mercedes-coureur zijn landgenoot in bij de eerste bocht, kort nadat Verstappen de aansluiting had gevonden bij het tweetal. De regerend kampioen zag zijn kans schoon om Norris ook meteen in te rekenen, waarmee de 22-jarige coureur uit Bristol in een paar bocht tijd twee posities kwijt was en Verstappen achter Russell, Sainz, Leclerc en Hamilton vijfde kwam te liggen.

In ronde zestien leken de monteurs van Ferrari zich op te maken voor een pitstop van Sainz. Mercedes reageerde door leider in de race Russell naar binnen te halen, terwijl Sainz doodleuk op de baan bleef. Het zou een briljante tactische move van Ferrari zijn geweest die Sainz naar de kop van het veld had gebracht - geholpen door het feit dat Mercedes problemen had bij het wisselen van de band rechtsvoor - ware het niet dat de renstal uit Maranello naliet toe te slaan door een ronde later zelf ook een langzame pitstop af te leveren. Sainz keerde na zijn bandenwissel zodoende weer achter Russell terug op de baan, terwijl Esteban Ocon daar nog als handige buffer voor de Brit tussen reed.

Na 21 ronden ging Leclerc, die door de pitstops van Russell en Sainz aan de leiding lag, naar binnen. De Monegask keerde achter Russell maar voor Sainz terug op de baan, waarmee hij de tweede plaats dus had overgenomen van zijn teamgenoot. Leclerc was daarna in staat om de strijd aan te binden met Russell, wat een uiterst vermakelijk duel, doordat de Mercedes-coureur zijn leidende positie met hand en tand verdedigde. In ronde 31 klaarde Leclerc de klus eindelijk bij het aansnijden van de eerste bocht.

Na 38 ronden luidde Verstappen de twee serie pitstops in door vanaf de vierde plek binnen te komen en nog een set mediums mee te nemen. Een ronde later zochten Leclerc en Russell vanaf P1 en P2 voor de tweede maal de pits op. Cruciaal moest Leclerc na twee runs op de mediums naar de harde band overstappen, om te voldoen aan de verplichting om tijdens de race twee verschillende compounds te gebruiken. Dat terwijl de harde band niet bepaald een goede optie bleek voor de koelere omstandigheden op zondag - het was slechts 18 graden tijdens de race terwijl het vrijdag nog boven de 30 graden was. De andere frontrunners waren op zacht begonnen en konden daarna twee stints op de mediums doen, of waren op medium gestart maar maakten hun eerste stints dermate lang dat ze voor het laatste deel van de race naar de soft konden grijpen.

Leclerc kwam achter Sainz en Hamilton als derde terug op het circuit, maar was op de harde band nergens te bekennen. Hij werd als een mak schaap ingehaald door Verstappen, die daarmee op podiumkoers kwam te liggen. Een 360 van de Nederlander zorgde ervoor dat Leclerc weer derde kwam te liggen, maar Verstappen herstelde zich snel en ging de Ferrari daarna nog een tweede keer voorbij. Sainz daarop zijn tweede pitstop, die wéér niet vlekkeloos verliep. Hij vervolgde zijn weg op de zachte band op P5. Met minder dan twintig ronden te gaan maakte Hamilton, die door de pitstop van Sainz even aan de leiding reed, zijn tweede pitstop om voor de slotfase van de race eveneens naar de zachte band te wisselen.

Verstappen kwam door de pitstops van Sainz en Hamilton aan kop te liggen en leek bovendien ineens op rozen te zitten voor de zege, met een voorsprong van meer dan tien seconden terwijl hij zijn tweede pitstop allang had gemaakt. Leclerc bleef ondertussen worstelen op zijn harde banden en zag ook George Russell voorbij komen, waarmee hij buiten het podium was gevallen. Hij werd daarop voor de derde keer naar de pits gehaald om de race te kunnen eindigen om zachte banden.

Op de soft compound kreeg Hamilton de smaak aardig te pakken. Hij ging eerst langs Sainz en maakte vervolgens kortte metten met teamgenoot Russell, waardoor hij - tot tevredenheid van teambaas Toto Wolff - tweede kwam te liggen. Maar doordat er regen onderweg was naar het circuit, leek er nog van alles te kunnen gebeuren. Drie ronden voor het einde was er een VSC voor Valtteri Bottas, die zijn Alfa Romeo met een technisch probleem aan de kant zette. De auto van de Fin was echter snel geborgen, waardoor er nog twee ronden geracet kon worden. Tijdens de voorlaatste ronde begon het dan te regenen, maar een chaotisch slot bleef uit. Verstappen stuurde zijn Red Bull als eerste over de eindstreep, voor Hamilton en Russell. Ferrari moest na een dramatische middag genoegen nemen met de vierde plek van Sainz en zesde plek van Leclerc, die er op de soft dus niet in slaagde om enige progressie te boeken. Perez werd na weer een moeizaam weekend vijfde.

McLaren leek zich aan het begin van het weekend in de strijd vooraan te kunnen mengen, maar bleek in de race niet opgewassen tegen Red Bull, Mercedes en Ferrari. Lando Norris deed echter prima zaken door zevende te worden en zo voor de twee Alpine-coureurs te finishen, die net als Leclerc worstelden op de harde band. Alonso won uiteindelijk het onderlinge duel bij Alpine door voor Ocon als achtste te eindigen, maar de debrief van het team belooft allesbehalve gezellig te worden, aangezien de tweevoudig wereldkampioen zich gedurende de race behoorlijk ergerde aan de Fransman. Sebastian Vettel knokte zich in de eindfase van de race langs Aston Martin-teamgenoot Lance Stroll voor het laatste WK-punt.

De Formule 1 heeft nu een zomerpauze van vier weken. De volgende race is de Grand Prix van België op 28 augustus, een week later gevolgd door de Dutch GP op Circuit Zandvoort.

Uitslag 2022 F1 Grand Prix van Hongarije: