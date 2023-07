Verstappen wint Britse Grand Prix, Norris klopt Hamilton voor P2

Het weer hield de gemoederen het hele weekend al bezig en dat was zondag niet anders. Tijdens de Formule 3-race eerder op de dag viel er al een buitje, waarna het afwisselend bewolkt en zonnig was op het circuit in Northamptonshire. Kort voor de start van de race leek de lucht donkerder te worden en nam de wind toe.

Max Verstappen had geen al te beste start. Lando Norris profiteerde en ging meteen naar de leiding, waarop er een luid gejuich vanaf de tribunes opsteeg. Oscar Piastri stuurde vanaf de derde startplek naar rechts in een poging in het kielzog van Norris mee te gaan naar de tweede positie, maar moest de Nederlander uiteindelijk voor zich dulden bij het ingaan van de eerste bocht. De Australiër bleef hierna in het kielzog van de RB19 en plaatste een nieuwe aanval op het rechte stuk naar Copse. Verstappen hield de rookie echter opnieuw succesvol achter zich.

Verstappen begon Norris vervolgens onder druk te zetten en tijdens de vijfde ronde zag de regerend wereldkampioen zijn kans schoon bij het ingaan van Brooklands. De Nederlander greep de koppositie en sloeg vervolgens een gaatje. Piastri begon daarna interesse te tonen in de tweede plek van Norris, maar kreeg vanaf de pitmuur te horen dat hij achter zijn teamgenoot moest blijven.

Achter de top-drie had Charles Leclerc de vierde plek behouden, terwijl George Russell Carlos Sainz de vijfde plek afhandig had gemaakt. Fernando Alonso was Lewis Hamilton voorbij gegaan voor P7, maar in de zevende ronde moest de Spanjaard toezien hoe de Mercedes hem weer voorbij ging. Een paar ronden later was Esteban Ocon de eerste uitvaller in Silverstone. De Fransman moest zijn Alpine met een hydraulisch lek in de pits parkeren.

Het bleef ondertussen de vraag wat het weer ging doen. Leclerc wachtte niet af en ging in de negentiende ronde naar de pits om zijn medium banden in te wisselen voor harde exemplaren, waardoor hij van de vierde naar de twaalfde positie terugviel. De Monegask slaagde er vervolgens echter lange tijd niet in om terug naar voren te komen. Pas in ronde 26 klom hij een plekje door Lance Stroll te verschalken voor de elfde positie.

Een ronde later ging Sainz vanaf de vijfde positie naar de pits om harde banden te halen. Het spel was daarmee op de wagen. Russell kwam daarna binnen, maar had geen snelle stop en liep daarmee de kans mis om Leclerc een plek afhandig te maken. De Brit kwam achter de Monegask en nipt voor Stroll terug de baan op. Nog een ronde later meldde Piastri zich in de pits voor harde banden, waardoor hij terugzakte naar P6. Met hulp van verse mediumbanden slaagde Russell er vervolgens in om Leclerc op het circuit voorbij te gaan.

In ronde 33 zette Kevin Magnussen zijn Haas op de baan stil terwijl er vlammen uit de achterkant sloegen. De racedirectie stelde een virtuele safety car in, die verschillende coureurs aangrepen voor een pitstop. Kort daarop werd de fysieke safety car naar buiten gestuurd, waarna Verstappen, Norris, Hamilton en Alonso de pits bezochten. De meeste rijders gingen naar de zachte band voor de slotfase van de race. Norris kreeg opmerkelijk genoeg de harde compound onder zijn auto. Toen de McLaren-coureur te horen kreeg dat zijn concurrenten op de soft onderweg waren, reageerde hij geïrriteerd: “Wonderful, huh.”

Met nog veertien ronden te gaan werd het veld weer losgelaten en volgde er een sprint naar de finish. Verstappen bleef aan kop, terwijl Hamilton op de soft meteen Norris op de harde band vol onder druk zette. De Mercedes-coureur nam een kijkje bij Copse, maar Norris verdedigde met succes. Een ronde later zette Hamilton zijn Mercedes in Woodcote aan de binnenkant van de McLaren, maar Norris gaf wederom geen krimp en bleef op P2. “De snelheid van de McLaren op de harde band is indrukwekkend”, zei Russell, die er op zijn beurt niet in slaagde om Piastri in te halen.

Met nog negen ronden te gaan knokte Perez zich langs Sainz voor de zevende plek, waarna Albon zich ook gelijk langs de Ferrari wurmde. Bij de volgende bocht zag Sainz ook teamgenoot Leclerc voorbij komen, waardoor de Spanjaard tiende kwam te liggen. Gasly ging even later ook Sainz voorbij, maar werd een ronde later teruggepakt. De Fransman liep daarna schade aan zijn wielophanging op bij een touché met Stroll en viel uit. Perez ging ondertussen verder met zijn sterke laatste stint door Alonso verschalken voor de zesde plaats.

Vooraan kwam Verstappen niet meer in de problemen, hoewel hij aangaf dat de zachte band niet goed aanvoelde. De Nederlander kwam na 52 ronden als winnaar over de streep en behaalde zo zijn zesde zege op rij. Voor Red Bull was het de elfde achtereenvolgende Grand Prix-overwinning, waarmee het team het record van McLaren uit 1988 heeft geëvenaard.

Met nog een paar ronden te gaan waren de achterbanden van Hamilton eraan, waardoor Norris zijn tweede plek niet meer in gevaar zag komen. Hamilton sloot de Britse Grand Prix dus als derde af. Piastri eindigde sterk als vierde, Russell werd kort voor Perez vijfde. De resterende punten waren voor Alonso, Albon, Leclerc en Sainz. Nyck de Vries finishte achter teamgenoot Yuki Tsunoda als zeventiende en laatste op Silverstone.

De volgende afspraak op de 2023 Formule 1-kalender is de Grand Prix van Hongarije. De race op de Hungaroring is de voorlaatste race voordat de coureurs en teams kunnen genieten van de zomerstop. Alleen Spa-Francorchamps volgt nog na de ontmoeting in Hongarije.

Video: Max Verstappen kijkt terug op de Grand Prix van Groot-Brittannië

Uitslag F1 Grand Prix van Groot-Brittannië: