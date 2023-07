Na het stratencircuit van Baku en de Red Bull Ring in Oostenrijk was Spa-Francorchamps eerder op de dag het decor van de derde sprint shootout, zoals de aparte kwalificatie voor de sprintrace heet die sinds dit jaar gehouden wordt. Max Verstappen reed hierin de snelste tijd en verzekerde zich daarmee van de eerste startplek voor het sprintgebeuren, al scheelde het maar elf duizendsten met Oscar Piastri, die aan het einde van SQ3 enorm imponeerde met zijn McLaren. Carlos Sainz en Charles Leclerc zorgden dat de volledige tweede rij voor Ferrari was. Lando Norris kwam met de andere McLaren tot de vijfde tijd en kreeg Pierre Gasly in de Alpine naast zich op de grid, doordat de Fransman de zesde tijd had gereden in de sprint shootout. Lewis Hamilton, Sergio Perez, Esteban Ocon en George Russell completeerden de top-tien op de startopstelling.

Vijf minuten voor de geplande start om 17.05 uur begon het ineens hard te regenen in Spa, waarop de start werd uitgesteld en de monteurs snel tentjes over de auto’s plaatsten. Aanvankelijk werd een nieuwe starttijd van 17.12 uur aangekondigd, maar op het moment dat die gecommuniceerd werd ging het stortregenen. De starttijd werd daarop weer ingetrokken. “Ik heb medelijden met iedereen op de tribunes”, deelde George Russell over de boordradio mee aan teambaas Toto Wolff. “Wat vind je van het idee om de tent weg te halen zodat je het zelf goed kunt ervaren?”, reageerde de Oostenrijker. Russell: “Ik weet niet zeker of de monteurs dat op prijs zouden stellen, tenzij je bij ons in de regen komt staan. Ben je niet op de grid, Toto? Je zou hier eigenlijk bij ons moeten staan.”

Nadat het was gestopt met regenen, deelde race control mee dat om 17.35 uur aan de formatieronde zou worden begonnen. Dit zou gebeuren achter de safety car, waarbij iedereen verplicht op full wets moest staan. In de aanloop naar dat moment trok de bewolking weg en verscheen er een blauwe lucht boven het circuit. Carlos Sainz liet daarop aan zijn engineer Riccardo Adami weten dat hij bij de start direct met de safety car naar binnen wilde gaan om naar intermediates over te stappen, een idee waarmee ongetwijfeld ook de andere negentien coureurs aan het spelen waren.

Toen het veld eindelijk van de grid vertrok, oogde de baan nog vrij nat. Niettemin bleek het voor de coureurs goed te doen. “Ja, de baan is zeker rijp voor inters”, liet Russell weten. De racedirectie besloot vervolgens dat er vier ronden achter de safety car verreden zouden worden, waarna er een rollende start zou plaatsvinden. “Ik denk dat dat een slimme beslissing is”, liet Verstappen weten toen zijn race-engineer hem hiervan op de hoogte bracht. “Het circuit droogt snel”, deelde de Nederlander even later mee. “Ik denk dat je absoluut al met inters zou kunnen rijden.” De FIA meldde daarna dat er een extra ronde achter de safety car zou volgen in de hoop dat de spray dan minder zou zijn en het zicht voor de coureurs daarmee iets beter.

Na vijf ronden in geneutraliseerde vorm over het Ardenner circuit te zijn gegaan, kwam de safety car binnen, waarna een rollende start plaatsvond en er elf ronden geracet zou worden. Verstappen bracht het veld op gang en besloot niet onmiddellijk de pits in te gaan. Oscar Piastri en Carlos Sainz gingen wel gelijk naar binnen voor intermediates, samen met acht andere coureurs. Een ronde later zocht Verstappen de pits op vanaf de leiding, gevolgd door de andere negen rijders die nog niet waren gestopt. Verstappen keerde vlak achter Piastri terug op de baan en zo was het de rookie van McLaren die aan de leiding van de race ging na alle bandenwissels. Pierre Gasly, Sergio Perez en Lewis Hamilton lagen daarachter derde, vierde en vijfde.

In de derde ronde verloor Fernando Alonso, die eerder op de dag slechts vijftiende was in de shootout, de controle over zijn Aston Martin op een rij natte kerbstones en spinde de grindbak in. Het incident was reden voor een safety car. “Volgens onze informatie begint Piastri met zijn linkerbanden te worstelen”, kreeg Verstappen tijdens de neutralisatie van race-engineer Gianpiero Lambiase te horen. “Ik ben niet verrast. Hij drift alle kanten op”, luidde de reactie van de tweevoudig wereldkampioen. Na de vijfde raceronde was de auto van Alonso aan de kant en ging de race weer verder. Verstappen liet er geen gras over groeien en stoomde aan het begin van de Kemmel Straight al langs de McLaren van Piastri om de leiding over te nemen.

Hamilton zette bij Stavelot de aanval in op Perez. De twee kwamen tegen elkaar aan, waarna het gevecht nog even doorging. Bij de eerste bocht was Hamilton er uiteindelijk langs. Dit was het begin van het einde voor Perez, want gelijk daarna gingen ook Carlos Sainz en Charles Leclerc hem voorbij, waarna Lando Norris de volgende leek te worden. De coureur uit Guadalajara kwam op de radio om te melden dat hij geen grip had aan de achterkant en demonstreerde dit vervolgens door van de baan te gaan en een uitje door het grind te maken. Perez keerde als vijftiende terug op het circuit. Niet veel later kreeg hij de instructie om zijn RB19 in de pits uit te zetten.

Eenmaal terug aan de voorkant van het veld reed Verstappen zonder veel problemen naar de overwinning. Piastri werd op ruim zes seconden tweede. Gasly kwam als derde aan de finish. Hamilton ging als vierde over de eindstreep, maar had een tijdstraf van vijf seconden gekregen voor zijn touché met Perez en zakte daardoor in de uitslag weg naar de zevende plek. Sainz, Leclerc en Norris profiteerden en schoven op naar de vierde, vijfde en zesde positie. Russell werd achtste en pakte zo het laatste punt in de sprintrace.

Zondag om 15.00 uur is de start van de Grand Prix van België.

