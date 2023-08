Max Verstappen brengt Zandvoort weer in extase: "Maakten het ons niet makkelijk"

De spectaculaire gridprocedure verliep nog droog, maar daarna zouden de weergoden de Dutch Grand Prix van 2023 buitengewoon interessant maken. Max Verstappen behield de leiding bij de start comfortabel en leek nadien simpelweg te kunnen controleren, aangezien zijn race pace een stap beter was dan de rest. Die gedachte was echter buiten behoorlijke regenval in de openingsronde gerekend. Onder meer Sergio Perez anticipeerde meteen door de slicks in te ruilen voor intermediates. Verstappen deed het een ronde later, maar keek toen wel tegen een achterstand van dertien tellen op zijn teamgenoot aan. De wereldkampioen moest bovendien Pierre Gasly en Zhou Guanyu zien te passeren, hetgeen in beide gevallen lukte in de Hugenholtzbocht.

Verstappen soeverein, maar regen maakt slotfase intrigerend

Toen Verstappen eenmaal vrij baan had, bleek hij ontketend en maar liefst vier seconden per ronde sneller dan Perez. Het bracht hem nagenoeg aan de staart van de Mexicaan toen het weer droog genoeg bleek voor slicks. Waar Perez het voordeel kreeg in de openingsronde, besloot Red Bull nu het voordeel aan de polesitter te geven. Verstappen greep zodoende de leiding weer, tot ongenoegen van Perez: "Heeft Max ons undercut?" Het antwoord klonk bevestigend en dus was Verstappen terug waar hij begon. Het gaf hem andermaal de kans om te controleren, hetgeen hij ook zou doen na de safety car-onderbreking veroorzaakt door Logan Sargeant.

Verstappen verdween aan de horizon, maar kreeg in de slotfase - net als zijn collega's - nog eens met zeer hevige regen te maken. Het bleek ditmaal nog veel heftiger dan aan het begin van de race, waardoor zelfs de switch naar intermediates niet genoeg bleek. Verstappen kwam nogmaals binnen voor full wets en behield de leiding, al had Perez minder fortuin. Bij zijn stop een ronde later werd de rode vlag gezwaaid na een crash van Zhou Guanyu, waardoor hij stil stond aan het einde van de pitstraat. Voor de herstartvolgorde zou de FIA echter een ronde teruggaan, waardoor hij als derde mocht oplijnen. Verstappen mocht het veld natuurlijk op gang brengen voor de rollende herstart op intermediates en hield daarna stand voor zijn derde zege voor eigen publiek.

"Nooit makkelijk om onder druk toch te presteren"

Het is logischerwijs ook meteen genoeg gebleken voor de negende opeenvolgende zege, waarmee Verstappen het record van Sebastian Vettel heeft geëvenaard. Het maakt de zondag in de duinen om meerdere redenen een zeer gedenkwaardige. "Dit was een ongelooflijke dag! Vandaag hebben ze het zeker niet makkelijk voor ons gemaakt, ook niet om in de regen steeds de juiste keuzes te maken", blikt Verstappen meteen na afloop terug. "Maar ik ben natuurlijk supertrots om hier weer te kunnen winnen. Toen ze voor de start het volkslied speelden, had ik al kippenvel."

De triomfator bleek eveneens onder de indruk van de volgepakte tribunes. "De sfeer is de hele dag echt geweldig geweest. In mooi weer en in slecht weer, het leek erop dat de fans altijd wel een mooi feestje hadden." Met de negende opeenvolgende zege van Verstappen is daar voor de meeste aanwezigen ook nog het gedroomde einde bij gekomen. De Limburger staat op gelijke hoogte met Vettel en kan in Monza meteen alleen recordhouder worden. "Maar daar denk ik volgende week wel weer over na. Ik wil hier eerst even genieten. Mensen verwachten altijd dat je wel even wint, maar het is niet makkelijk om onder druk te presteren. Ook daardoor ben ik superblij dat ik hier toch weer heb gewonnen."