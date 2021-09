Verstappen: “Wilde graag met hem racen maar dat liet hij niet toe”

Max Verstappen startte de Italiaanse Grand Prix van pole-position maar zag bij de start Daniel Ricciardo voor zich komen. De Nederlander verloor vervolgens veel terrein door een pitstop die maar liefst elf seconden duurde in plaats van de gebruikelijke twee. Dit leidde ertoe dat de als vierde gestarte Hamilton na zijn bandenwissel naast Verstappen terugkeerde op de baan.

“Ja, vooraf waren er natuurlijk al heel veel dingen die bij ons fout waren gegaan. Daardoor kwamen we natuurlijk zo dicht bij elkaar”, blikte Verstappen voor de Nederlandse pers in Monza terug op hét moment van de race. “Hij zag natuurlijk ook dat ik veel snelheid had op het rechte stuk, dus na die witte lijn kneep hij me al meteen af naar links, onder het remmen. Maar daarna besloot ik evengoed om buitenom te gaan, omdat mijn banden iets beter op temperatuur waren. Toen ik helemaal naast hem kwam te rijden, bleef hij mij maar afknijpen.”

De Red Bull van Verstappen klom bij de samenkomst bovenop de Mercedes van Hamilton. De rechter achterband gleed daarbij over de halo en de helm van Hamilton. “Ik denk niet eens dat het nodig was”, aldus de WK-leider. “Als hij me gewoon de ruimte had gegeven, dan hadden we samen de bocht uit geracet en normaal gezien met hun vermogen had hij hem er dan toch wel voor getrokken.”

Aanvaring niet door frustratie mislukte pitstop

Verstappen baalt ervan dat het met een crash is afgelopen. “Ik had gewoon graag willen racen. Maar dat liet hij niet toe.” Verstappen zegt dat er bij hem geen sprake was van frustratie voor wat eerder was misgegaan in de pits, toen hij het duel aanging met Hamilton. “Ik kan dingen wel makkelijk van me afzetten en ik was natuurlijk alweer een ronde onderweg. Dan reset je jezelf gewoon en probeer je er het beste van te maken. Toen kwam hij uit de pits en daar ga je er natuurlijk voor. Het was gewoon een duidelijke kans om met hem te vechten. Alleen ja, dat was na één bocht alweer voorbij.”

Gevraagd of een dergelijke crashes onvermijdelijk zijn wanneer er sprake is van zo’n verhitte strijd: “Het was natuurlijk al een keer gebeurd in Silverstone. Alleen die twee incidenten kun je niet met elkaar vergelijken. Ik denk dat we ons daar wel makkelijk overheen zetten. Ik keek er gewoon naar uit om gewoon het gevecht aan te gaan, maar ja, dat is helaas niet gebeurd.”