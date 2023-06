Max Verstappen wil ook graag F1-demo op Nordschleife: "Maar Marko zei meteen nee"

In het tweede weekend van september - in het Formule 1-loze weekend tussen de Grands Prix van Italië en Singapore - organiseert Red Bull de zogenaamde Formula Nürburgring. Het is een uitgebreid demonstratieprogramma tijdens de 12 uur van de Nürburgring op de legendarische Nordschleife. Sebastian Vettel kruipt voor de gelegenheid weer eens achter het stuur van een Formule 1-auto en zal plaatsnemen in de RB7, de bolide waarmee hij in 2011 zijn tweede wereldtitel greep. Daniel Ricciardo zal op zijn beurt acte de présence geven in een RB8, logischerwijs de Red Bull-auto uit 2012, waarmee overigens ook de wereldtitel werd gepakt door Vettel.

Max Verstappen staat niet op de deelnemerslijst, maar dat had de regerend wereldkampioen zelf best graag anders gezien. "Ik had het graag willen doen, ja, maar mocht niet van Helmut", lacht Verstappen tijdens zijn donderdagse mediasessie in Montreal. "Hij weet natuurlijk ook wel dat ik toch de limiet op zou zoeken", geeft de Nederlander aan graag voor een snelle rondetijd te gaan in de Groene Hel. "Ik was er absoluut wel voor gegaan ja, maar goed, dan heb je eigenlijk ook goede banden nodig in plaats van demobanden. En dat mag natuurlijk weer niet."

De Nordschleife brengt logischerwijs risico's met zich mee, al geeft Verstappen aan dat die risico's eigenlijk ook maar relatief zijn. "Het is ook riskant om hier op het circuit in Montreal te rijden. Het ligt er maar net aan hoe je een muur of een vangrails raakt. Dat is normaal gesproken natuurlijk nooit het plan, maar hopelijk kan ik later nog eens op de Nordschleife rijden." Gevraagd of de invloed van Verstappen binnen Red Bull dan niet zo groot is dat hij nu gewoon met zijn vuist op tafel kan slaan, grinnikt de Limburger. "Haha, ik wil geen onnodige problemen veroorzaken! Ik zat erbij aan tafel toen dit ter sprake kwam en Helmut zei meteen 'nee, nee, dat gaan we met jou niet doen'."

Het betekent dat rijden op de legendarische Nordschleife nog even in het vat blijft zitten voor Verstappen. Op termijn wil de tweevoudig wereldkampioen dat vinkje zoals gezegd nog wel eens zetten. "Als het kan, doe ik dat natuurlijk het liefst in een Formule 1-auto. Maar goed, als dat niet mag, dan kan het op een dag misschien alsnog in een GT3-auto."