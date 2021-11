Een maand geleden heroverde de coureur van Red Bull Racing de leiding in het klassement door tweede te worden in de Grand Prix van Turkije, terwijl Lewis Hamilton na een gridpenalty voor een motorwissel vijfde werd op Istanbul Park. De Nederlander vergrootte zijn voorsprong in Austin met een overwinning en liep in Mexico opnieuw uit dankzij een dominante zege. Met nog vier races te gaan in 2021 staat Max Verstappen negentien punten voor op zijn Britse rivaal.

Op de vraag van Sky Sports wanneer het gevoel komt dat hij de kampioenschapsbokaal met één hand beet heeft, antwoordde Verstappen zondag na de race: “Zo denk ik niet. We gaan in Brazilië opnieuw proberen om hetzelfde aantal punten te scoren, of zelfs nog een paar meer aangezien we daar een sprintrace hebben, zodat we de leiding nog verder kunnen uitbreiden. Dat is elk weekend weer het doel.” Ondanks dat zijn voorsprong in het kampioenschap serieuze vormen begint aan te nemen, weigert hij pertinent om op de zaken vooruit te lopen. Verstappen: “Ik ga niet dromen over dit soort dingen. We zullen tot en met Abu Dhabi moeten blijven vechten.”

Verstappen heeft de laatste twee races gewonnen, waarmee hij het momentum aan zijn zijde lijkt te hebben. “Maar ik weet ook van dit jaar dat dit zo weer verdwenen kan zijn”, reageerde Verstappen op die constatering. “Ik denk er dus niet al te veel aan. Ik weet dat we er in Brazilië weer moeten staan en het gaat echt om de kleine details. Op zaterdag hadden we die niet goed voor elkaar en stonden we achter ze [de coureurs van Mercedes] op een baan waarop we sterker zouden moeten zijn. Brazilië wordt dus wederom een cruciale race.”

Net als Mexico is Brazilië een race waarin Red Bull doorgaans sterk voor de dag komt, maar Verstappen, die in 2019 de triomfator was op het circuit van Interlagos, houdt een slag om de arm. “Het wordt spannend daar, want die baan ligt ook hoger maar niet zo hoog als hier, en ze [de Mercedessen] hebben een geweldige topsnelheid en die heb je in Brazilië ook nodig”, aldus Verstappen. “Nee, ik geloof niet in momentum”, voegde Verstappen in de persconferentie daar nog aan toe. “We moeten gewoon elke race weer de details proberen te nailen, iets wat we zaterdag hebben nagelaten. Het kan dus heel snel de verkeerde kant opgaan. Of de goede kant op. Ik verwacht dat het dicht bij elkaar blijft zitten en spannend blijft tot het einde.”

