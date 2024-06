Verstappen vergt meer, dit probeert Red Bull te bereiken met Barcelona-update

Max Verstappen toonde zich na afloop van de kwalificatie in Barcelona zeer uitgesproken. Hij liet tijdens de persconferentie noteren dat de dominante auto van Red Bull 'duidelijk weg is' en voegde er tijdens de Nederlandse mediasessie aan toe dat het team al weken snelheid tekortkomt en dat hij het eigenhandig moet compenseren. Om het gevecht met vooral McLaren aan te kunnen gaan, zijn er volgens de drievoudig wereldkampioen meer en sneller updates nodig. "Alles wat er nu nog aan gaat komen, moet wel duidelijke stappen opleveren", concludeerde hij in de paddock.

Barcelona is traditiegetrouw een plek waar teams veel updates introduceren. Het gebeurde logischerwijs vooral toen de Grand Prix van Spanje nog de start van het Europese seizoen markeerde, maar ook dit jaar hebben meerdere teams noviteiten meegenomen. Ferrari en RB hebben afgaande op de FIA-documenten de grootste pakketten, al staat er op de pagina van Red Bull Racing ook het één en ander vermeld. Verstappen noemde die updates na de vrije training slechts klein en dat behoeft enige uitleg.

Voorbereiden op mogelijk warme Europese races

Het pakket dat Red Bull in Barcelona heeft geïntroduceerd, gaat namelijk primair om koeling. Zo zijn de inlets van de sidepods aangepast voor 'potentieel warme races' in Europa. Waar het pakket niet meteen veel performance zal brengen - en daar gaat het Verstappen juist om - is dat indirect wel een gedachte die ermee samenhangt. De updates dienen vooral het doel om de rest van het bodywork zoveel mogelijk gesloten te houden, en dus om geen aerodynamische efficiëntie te verliezen. Met name de verticale inlet is voor de Spaanse Grand Prix aangepast, al stelt dat het team in staat om ook veranderingen verder naar achteren door te voeren. Dat laatste helpt dan weer om de undercut onder de sidepods door en de luchtstroom naar achteren te optimaliseren.

Red Bull heeft twee kick points in de vernieuwde inlet, waardoor die aan de boven- en onderkant breder is geworden, maar het middelste gedeelte interessant genoeg smaller is. De nieuwe vormgeving creëert iets meer ruimte voor de undercut, waardoor de luchtstroom over de vloerranden wordt beïnvloed. Dit leidt ertoe dat de veranderingen aan de inlets niet alleen gevolgen voor het bodywork an sich hebben, maar verklaart ook waarom Red Bull in het FIA-document spreekt over aanpassingen aan de vloer. Daar moet bij opgeteld dat het team aan de achterkant van de auto een nieuwe beam wing heeft geïntroduceerd, die aanpassingen aan de endplate van de achtervleugel met zich meebrengt.

Het is onderaan de streep een relatief klein pakket en zeker niet de grote stap voorwaarts waar Verstappen zo op hamert, al benadrukt Red Bull-hoofdengineer Paul Monaghan dat de aanpassingen alsnog wel van belang zijn. "Het zal je verbazen hoe gevoelig deze dingen zijn. Als je het bodywork iets meer moet openen, dan creëer je meer vuile lucht en die lucht heeft effect op de beam wing, op de vloerranden en ga zo maar door. Daardoor is het nadelig. Circuits zoals dit zijn erg gevoelig voor die aerodynamische efficiëntie. Als je het qua koelopeningen niet goed voor elkaar krijgt, kan je dat meteen één à twee gridplekken kosten", duidt Monaghan op het openen van het bodywork. Anderzijds kan te weinig koeling natuurlijk nog grotere problemen opleveren.

Met het pakket uit Barcelona hoopt Red Bull meer vrijheid te hebben om zich ieder raceweekend aan te passen aan wat de temperaturen vergen. "De motor haalt natuurlijk een bepaalde temperatuur en daar moet je genoeg koeling voor hebben. Als het in Oostenrijk dertig graden wordt en we duizend meter boven zeeniveau zitten, dan zullen we het bodywork verder moeten openen. Daarna moeten we zien wat de typisch Britse zomer in Silverstone ons gaat brengen", lacht Monaghan. "Maar als het in Hongarije 35 graden wordt en we daar door alle langzame bochten weinig rijwind hebben, dan moeten we ook voldoende koeling zien te krijgen. We proberen die efficiëntie ieder weekend zo optimaal mogelijk te krijgen", vervolgt de hoofdengineer die recent zijn contract heeft verlengd.

Nog niet de doorbraak waar Verstappen op hamert

"Het is hard werken en daardoor is dit best een redelijke update", aldus Monaghan. Gevraagd of deze update groter of kleiner is dan wat Red Bull tot dusver heeft geïntroduceerd in het Formule 1-seizoen 2024, reageert Monaghan: "Ik zou zeggen dat het van vergelijkbare omvang is." Onderaan de streep zijn het echter nog allemaal relatief bescheiden updates geweest, waardoor het bij Red Bull wachten blijft op nieuwe onderdelen die - zoals bij McLaren of Mercedes - echt een stap voorwaarts gaan betekenen. Het is exact wat Verstappen verlangt en wat hij zaterdag nog eens extra kracht heeft bijgezet.

Video: De woorden van Verstappen uitgebreid besproken in een nieuwe F1-update