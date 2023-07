Max Verstappen wil geen verbod op bandenwarmers: "Banden net kauwgom"

Het gaat in de Formule 1-paddock al langere tijd over de vraag of de sport in 2024 nog wel of niet langer gebruik moet maken van bandenwarmers voor slicks. De sport wil er graag vanaf om bij de duurzaamheidsdoelstellingen te passen, maar niet alle coureurs zijn er even over te spreken. De FIA heeft Pirelli opdracht gegeven om een product te ontwikkelen dat zonder bandenwarmers kan werken en daar zijn in de afgelopen maanden meerdere tests mee uitgevoerd.

Vrijdag zal er tijdens de bijeenkomst van de Formula 1 Commission worden gestemd over de vraag of bandenwarmers in 2024 al verboden moeten worden of dat zo'n voorstel met minimaal een jaar moet worden uitgesteld. Max Verstappen blijkt er tijdens de mediadag voorafgaand aan de Belgische Grand Prix wel een duidelijke mening over te hebben: de Formule 1 moet deze stap helemaal niet zetten, ook niet op lange termijn. "Ik denk niet dat we die richting op moeten gaan", reageert Verstappen in de Red Bull-hospitality op een vraag van Motorsport.com. "Het is extreem lastig om met deze auto's zonder bandenwarmers te rijden. Mensen weten waarschijnlijk niet hoe lastig het is om in een auto met duizend pk te rijden, zelfs al om die de pitstraat uit te rijden. Als de baan dan ook nog een beetje glad is, dan wordt het helemaal link."

Daarnaast ziet Verstappen bijzonder weinig in de duurzaamheidsreden die erachter zit. "In mijn optiek is het helemaal niet nodig om bandenwarmers te verbieden. Volgens mij verbruiken die helemaal niet zoveel energie. Als je het aantal airconditioners in de paddock bij elkaar optelt, dan verbruikt dat veel meer."

'Banden net kauwgom als ze op temperatuur zijn'

Het belangrijkste voor Verstappen is echter dat de sport als geheel er niet beter van wordt. "Ze kunnen de banden waarschijnlijk wel zo maken dat ze ook werken zonder bandenwarmers, maar dan moet je het window waarin de banden werken ook enorm aanpassen. Je krijgt daardoor eigenlijk een hele andere band. Als die band wel eenmaal op temperatuur is, dan is het net kauwgom. De bandendruk gaat ook door het dak heen en het racen wordt er niet beter van. Als er iemand na een pitstop naar buiten komt met banden die niet in bandenwarmers hebben gezeten en een andere coureur heeft de banden al wel op temperatuur, dan ziet het er heel dom uit. Het racen uit de pitstraat kan nu bij vlagen best briljant zijn doordat de banden al redelijk op temperatuur zijn en dat valt dan weg. Ik zie totaal niet in waarom we zoiets moeten veranderen."