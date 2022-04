Verstappen wil af van alle losse tv-interviews bij F1-weekenden

Vanwege het toenemende aantal Grands Prix heeft de FIA de duur van de evenementen teruggeschroefd naar drie dagen. De persconferentie die traditioneel op de donderdag werd gehouden, is hiervoor verplaatst naar de vrijdag. In de praktijk hebben de coureurs echter nog altijd de nodige media-verplichtingen op de donderdag, doordat de teams die dag nog steeds gebruiken voor één-op-één interviews. Het uiteindelijke resultaat is dat de rijders door de gewijzigde opzet alleen maar een langere vrijdag hebben gekregen.

“Het gaat mij meer om dingen als hoe we de persconferenties en andere media-activiteiten aanpakken”, zegt Max Verstappen tegenover onder andere Motorsport.com, als hem wordt gevraagd naar wat hij vindt van de huidige opzet van het weekend. “Dat was eerder beter geregeld. Want nu hebben een heel lange donderdag, terwijl dat officieel geen dag meer is [die deel uitmaakt van het evenement]. Maar wij coureurs hebben het nog net zo druk op de donderdagen, zo niet drukker, en daarnaast hebben we nu ook meer te doen op de vrijdagen. Ik vind het geen probleem om vroeg op het circuit te moeten zijn, maar het is vooral dat de dagen langer zijn geworden. Nu we meer races hebben, zou je liever kortere weekenden hebben. Maar nu hebben we meer races én brengen we meer tijd door op het circuit. Dat is iets wat absoluut moet veranderen.”

Een mogelijke oplossing kan zijn om de media-verplichtingen die naar vrijdagochtend zijn verplaatst, terug te verhuizen naar de donderdag. Een andere optie is om coureurs niet langer op de donderdag naar het circuit te laten komen. Op de vraag van Motorsport.com waar zijn voorkeur naar uit zou gaan, geeft Verstappen aan dat het op de eerste plaats efficiënter kan: “Het maakt niet echt uit of het allemaal op donderdag of allemaal op vrijdag gebeurt. Het gaat mij er meer om dat we eerst deze persconferentie hebben en daarna naar buiten gaan om vervolgens daar alle media apart te woord te staan. Maar zij [de tv-crews] stellen allemaal dezelfde vragen. Je herhaalt jezelf dus zes of zeven keer. Je probeert het wel interessant te houden door het steeds net iets anders te verwoorden, maar onderaan de streep zeg je steeds weer hetzelfde.”

Verstappen heeft hiervoor wel een suggestie. “Je ziet in andere sporten wel dat ze persconferenties hebben waar heel veel microfoons bij elkaar worden geplaatst. In plaats van dat de tv-zenders elk twee vragen kunnen stellen, zouden ze samen zes, acht of tien vragen kunnen stellen, die ze allemaal kunnen uitzenden. Volgens mij is dat veel efficiënter en is het voor iedereen veel prettiger om het op die manier te doen. Ik denk dat het voor ons geen verschil maakt als we een stuk of twintig microfoons voor onze neus zouden hebben, maar je zou op die manier wel meer uit de coureurs kunnen halen. Want wij weten nu al dat als we hier weggaan, we onszelf buiten nog eens zes tot acht keer moeten gaan herhalen. De eerste twee interviews zijn nog wel leuk, maar daarna begint het wel saai te worden. Dat is voor degenen die de vragen stellen niet leuk en dat is voor ons niet leuk. Ik denk dat we op dat vlak veel efficiënter kunnen zijn.”

