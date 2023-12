Verstappen wijst McLaren F1 aan als grootste dreiging voor 2024

Wie naar de uitslagen van het Formule 1-seizoen 2023 kijkt, ziet een eenzijdig beeld met Red Bull Racing als winnaar van 21 van de 22 races waarbij Max Verstappen 19 keer op de lijst schittert. Het was een ongekend dominant seizoen voor de 26-jarige Nederlander, die al bij de testdagen in Bahrein merkte dat de RB19 goed was. "Bij de test in Bahrein voelde de auto erg fijn aan, maar de lay-out van Bahrein is heel specifiek", zegt Verstappen in Talking Bull. "Het asfalt is erg ruw. Als je goed gaat op Bahrein, betekent dat niet altijd dat de rest van het seizoen ongelofelijk zal zijn. Maar daarna hadden we races op veel verschillende soorten circuits. Op een gegeven moment besef je wel: het gaat om de titel, als er geen gekke dingen gebeuren wat betreft betrouwbaarheid, dan kunnen we een geweldig jaar beleven. Maar ik had natuurlijk nooit gedacht dat we met deze auto op één na alle races zouden winnen."

Uiteindelijk was Verstappen dus oppermachtig en kon hij in de sprintrace in Qatar al zijn naam op de bokaal laten graveren. "Ik herinner me nog, in de jaren van Seb [Vettel]... Ik zag hem de trofee vasthouden en dacht toen: 'Wauw, dat is iets heel indrukwekkends.' Je denkt dan alleen maar 'het zou best gaaf zijn om jouw naam erop te hebben staan'. Nu staat deze er drie keer op, tussen alle andere geweldige coureurs. Dat is cool. Ik mag niet klagen", lacht de inmiddels drievoudig wereldkampioen.

Vooraan was Red Bull een vaste waarde, maar achter het team was het vaak een wisseling van de wacht. Zo was het ene weekend McLaren het beste team, dan weer Ferrari of Mercedes. Voor 2024 weet Verstappen wel wie hij het meeste in de gaten houdt: McLaren. "Wij waren het enige constante team", wijst Verstappen aan waarom het lastig is om voorspellingen te doen voor het nieuwe seizoen. "Achter ons schommelde het tussen wie er nummer twee was. Achter ons zat het dicht bij elkaar. Het hangt er dus van af hoeveel ze in de winter zullen verbeteren. Het indrukwekkendste [team] achter ons, wetende waar ze vandaan kwamen, was absoluut McLaren. Het lijkt er dus op dat ze volgend jaar wel erg sterk zouden kunnen zijn."

Hoewel Verstappens seizoen haast perfect leek, weet de Nederlander zelf ook dat het volgend jaar heel anders kan zijn. Of hij zijn aanpak gaat veranderen? "Elk jaar is een klein beetje anders. Het hangt er natuurlijk van af hoe goed de auto zal zijn, maar je leunt ook heel erg op je ervaring. Je hebt al veel meegemaakt in je carrière en in de Formule 1. Je weet dat, als je voor de titel wil gaan, de auto het belangrijkste is. Daarnaast moeten je prestaties constant zijn. Dat moet je opnieuw zien te bereiken. Elk jaar is het een nieuwe uitdaging om dat proberen te doen", besluit de Red Bull-coureur.