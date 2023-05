Max Verstappen wijst grootste nadeel van huidige F1-regels aan

De eerste races van het Formule 1-seizoen 2023 hebben verschillende dingen duidelijk gemaakt. Om te beginnen dat Red Bull er met kop en schouders bovenuit steekt, maar ook dat het daarachter niet altijd makkelijk is gebleken om vermakelijke wiel-aan-wiel gevechten te leveren. Zo kenden de races in Baku een veel lagere amusementswaarde dan verwacht en hebben verschillende coureurs laten optekenen dat inhalen een stuk moeilijker is dan in 2022. Het heeft verschillende oorzaken. De eerste daarvan is, zo suggereren Formule 1-kopstukken zelf ook, dat de sport tot op zekere hoogte het slachtoffer van haar eigen succes is geworden.

Alle coureurs gedwongen dezelfde lijn te gebruiken?

Zo zijn de verschillen achter Red Bull en met name in het middenveld bijzonder klein. Het betekent dat er slechts een kleine delta tussen meerdere auto's zit. Het is precies wat F1 graag ziet, maar heeft als keerzijde dat inhalen lastiger is. Daar is immers een zekere mate van overspeed voor nodig of in de moderne Formule 1 een lange DRS-zone, maar juist die zijn op verschillende circuits ingekort. Een tweede factor is dat teams steeds meer downforce genereren en vuile lucht daardoor weer een iets groter probleem lijkt te worden dan dat met deze auto's gewenst is.

Met die dingen in het achterhoofd komt de vraag op of de grondeffect-auto's tot dusver aan de verwachtingen hebben voldaan, vormen ze daadwerkelijk een stap voorwaarts ten opzichte van wat de Formule 1 tot en met 2021 had? "Nou ja, ik denk wel dat deze auto's iets stabieler zijn om te volgen. Met de vorige generatie auto's kon je in zowel snelle als langzame bochten ineens een enorm moment van overstuur of onderstuur krijgen. Die auto's waren heel moeilijk te voorspellen als je dicht achter een andere auto kwam", laat Max Verstappen op een vraag van Motorsport.com weten. Ondanks de beperkingen van dit jaar gaat het verlies aan downforce tegenwoordig een stuk geleidelijker. "Je krijgt nu een beetje overstuur of een beetje onderstuur, maar dat is op te vangen. Het is niet meer zo drastisch, dus dat is zeker wel verbeterd."

De andere kant van dezelfde medaille is dat er voor de coureurs wel degelijk beperkingen aan het huidige materiaal zitten. Zo moeten de auto's bijzonder laag en ook stijf worden afgesteld om het grondeffect goed te laten werken. "Je moet deze auto's inderdaad heel stijf gebruiken en dat haalt wel iets van de magie weg, zeker op stratencircuits. Met de vorige generatie auto's kon je hier en daar nog wel eens een kerbstone meepakken op stratencircuits, maar dat gaat met deze stijve auto's niet makkelijk. Dat maakt het lastiger in bijvoorbeeld Baku en ook Singapore", vervolgt Verstappen zijn verhaal. "Daardoor kun je niet echt meer andere lijnen proberen en pakken alle coureurs dezelfde lijn. Ook dat maakt inhalen lastiger. Als er dan ook nog maar één of twee tienden verschil zit tussen de auto's, dan krijg je een soort DRS-trein. Zijn de DRS-zones dan te kort of zijn de auto's nog steeds niet goed genoeg om te volgen? Het is misschien een beetje een combinatie van beide."

Gewicht een wereld van verschil met vijftien jaar geleden

Gevraagd naar grootste nadeel van de huidige regels en eigenlijk een trend die F1 al jaren heeft ingezet, is Verstappen duidelijk: het gewicht. "Waar we in z'n algemeenheid van weg moeten blijven, maar dat is natuurlijk heel lastig, is het steeds verder verhogen van het gewicht. Als je nu weer in een oudere auto stapt, bijvoorbeeld uit het begin van de jaren 2010, dan merk je meteen een enorm verschil. Je voelt gewoon hoe scherp die lichtere auto's insturen en hoe wendbaar die zijn. Voor die tijd waren de auto's natuurlijk nog weer lichter. Ik weet natuurlijk niet goed hoe we dit probleem op kunnen lossen, al zijn die nieuwe 18-inch wielen ook een stuk zwaarder. Dat gaat voor mijn gevoel in de verkeerde richting, al weet ik niet goed wat we er aan kunnen doen."