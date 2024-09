Max Verstappen reageert op slechte vrijdag in Singapore

Hoewel Max Verstappen voorafgaand aan het Formule 1-weekend in Singapore hoop had op een goed resultaat, lijkt die hoop al na de eerste twee trainingen te zijn vervlogen. De Red Bull-coureur kampte de hele dag met een gebrek aan grip en dat resulteerde in een matige vijftiende plaats in de tweede, representatieve oefensessie. In gesprek met Sky F1 legt de kampioenschapsleider uit wat de oorzaak is van deze teleurstellende openingsdag in de Aziatische stadstaat.

"We hadden niet de grip die we graag wilden hebben, ik had het gevoel dat we veel meer gleden dan normaal. Daardoor hadden we vooral problemen in VT2", begint de Nederlander koeltjes. Tegelijkertijd lijkt een ander euvel wel verholpen. Normaal gesproken kan de RB20 nauwelijks over weg met hobbels en kerbstones, maar volgens Verstappen is dat dit weekend nauwelijks aanwezig. "Als ik eerlijk ben is dat een minder groot probleem. Het is niet zo dat we moeite hebben met de hobbels en de kerbs, maar over het algemeen was het gebrek aan grip van de banden. We moeten de data analyseren en bekijken wat we kunnen doen om de auto en banden te optimaliseren, zodat we ons kunnen verbeteren in aanloop naar de kwalificatie."

Vlak na de eerste vrije training kwam vanuit de FIA het bericht dat de 26-jarige coureur zich moest melden vanwege zijn taalgebruik in de persconferentie. De drievoudig wereldkampioen gebruikte daar een vloekwoord in en dat werd door de stewards niet getolereerd. Kort na het bezoek werd de straf bekend: 'werk uitvoeren in het algemeen belang'. Gevraagd of hij daar iets over wil zeggen, was het antwoord kort, maar krachtig: "Geen commentaar."

Samenvatting van de beroerde tweede vrije training in Singapore voor Max Verstappen