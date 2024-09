Max Verstappen kent oorzaak van lastige F1-kwalificatie in Baku

Max Verstappen heeft in de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan genoegen moeten nemen met een zesde plek. De vrije trainingen van de WK-leider waren nog ietwat lastig te peilen, doordat Red Bull met een relatief voorzichtige motorstand reed, maar op zaterdagmiddag voelde de RB20 niet naar wens aan. Waar beide Red Bull-coureurs zich op vrijdag nog relatief positief hadden uitgelaten over de balans, laat Verstappen weten dat er na de laatste training enkele veranderingen zijn doorgevoerd die in de verkeerde richting zijn gegaan. "Ik wist na de eerste run van Q1 al dat het moeilijk ging worden", laat Verstappen voor de camera van Viaplay weten. "We hadden een paar dingen aan de auto veranderd en dat maakte het heel moeilijk, vooral doordat ik heel veel last van stuiteren had aan de achterkant."

Verstappen kon de bochten op het stratencircuit daardoor niet aanvallen zoals hij graag zou willen. "Elke keer bij het ingaan en bij het uitkomen van de bochten stuiterde de auto heel erg. Dat maakt het natuurlijk erg lastig. Q2 ging op zich nog wel redelijk goed, maar voor mij voelde het ook toen in de auto niet goed aan. Ik kon niet optimaliseren in het midden van de bochten en ik had ook de hele tijd iets te veel onderstuur. Dat wil je niet op een stratencircuit." Vooral Verstappen wil met zijn rijstijl geen onderstuur, aangezien hij beter uit de voeten kan met een scherpe voorkant en een wat lossere achterkant.

Wat is er in de race nog mogelijk?

Het afsluitende gedeelte van de kwalificatie verliep evenmin naar wens voor de drievoudig wereldkampioen. "Q3 moest natuurlijk beter, maar ik had dat foutje bij het uitkomen van de laatste bocht in de eerste run. Anders had ik misschien tweede of derde kunnen staan. Daar brak de auto uit en in de run erna had ik weer veel last van het stuiteren. Als je er niet helemaal comfortabel mee bent, dan kun je dit circuit niet aanvallen. Je probeert er altijd het beste van te maken. Het is zo niet dat ik terneergeslagen in de auto ga zitten, maar ik wist wel dat het heel lastig ging worden." Verstappen weet ook waar de problemen vandaan komen, al kan hij logischerwijs niet al te veel in detail treden. "We hebben dingen aangepast en ik weet waar het door komt, maar het is nu gewoon balen." In gesprek met de schrijvende pers voegt Verstappen nog toe dat Red Bull met de set-up met die aanpassingen 'over het randje' heeft geduwd, al blijft hij er wel bij dat de RB20 in algemene zin beter aanvoelt dan in Monza.

Teambaas Christian Horner heeft na de kwalificatie laten weten dat de zesde startplek nog geen ramp hoeft te betekenen, aangezien inhalen op het Baku City Circuit prima mogelijk is. Verstappen wil zich echter nog niet al te veel illusies maken. Gevraagd naar de race pace voor zondag, luidt zijn reactie: "Met hoe de auto nu aanvoelt niet goed natuurlijk, maar we gaan het zien."