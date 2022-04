Verstappen: Onacceptabel als je voor de titel wilt vechten

Waar de potentie voor pole - ook volgens Max Verstappen zelf - in de auto leek te zitten maar de dingen niet samenkwamen, is de zondag op een rampzalige dag uitgedraaid. Qua race pace en bandenslijtage was er geen kruit gewassen tegen Ferrari, maar juist dan is punten scoren het devies in een titelstrijd. Met P2 leek Verstappen er ook het maximale uit te halen, maar na 38 ronden en welgeteld twee bochten bleek het tegenovergestelde waar. Verstappen rook vloeistoffen en kreeg de opdracht van zijn team om de RB18 stil te zetten. Het was goed voor zijn tweede uitvalbeurt in nog maar drie races en heeft de achterstand op Leclerc doen oplopen tot maar liefst 46 punten.

"Dit is heel slecht. Ik weet niet wat ik er op dit moment van moet maken, maar er is veel werk aan de winkel", laat Verstappen voor de camera van Viaplay weten. De Limburger zegt nog niet te weten wat het probleem is, al voegt hij bij Sky Sports toe dat hij de bui al wel zag hangen. Zo werd er op de grid al aan de auto gewerkt. "Ik wist dat er een probleem was, dus het zou altijd de vraag zijn of we de race konden uitrijden." Het antwoord blijkt een duidelijke 'nee' en dat doet pijn binnen Red Bull. "Als je voor de titel wilt vechten, dan mogen deze dingen niet gebeuren", is Verstappen helder.

"We liggen mijlenver achter. Ik wil op dit moment niet eens aan het kampioenschap denken, want ik denk dat het finishen van races eerst belangrijker is... Maar vandaag was in z'n algemeenheid ook gewoon een slechte dag. We hadden geen kans tegen Leclerc, op beide bandencompounds niet. Zij hebben het hele seizoen al minder degradatie, dus daar moeten we ook naar kijken. Ik moest vooral de banden managen om het einde te halen, al leek het nog wel een eenvoudige P2 te worden", vervolgt de Limburger zijn verhaal. "Ik wist dat ik niet met Charles kon vechten, dus daardoor was het ook zinloos om de druk op te voeren. Maar goed, om de race dan helemaal niet uit te rijden, dat is behoorlijk frustrerend en ook onacceptabel."