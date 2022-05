Verstappen weerstaat druk van Leclerc en wint eerste GP van Miami

Het weekend dat door de Formule 1 met veel tromgeroffel is aangekondigd moest zondag tot een climax komen: de allereerste Grand Prix van Miami. Het evenement kon op lof rekenen, maar dat gold niet voor het circuit waarop de coureurs hun kunsten vertoonden. Max Verstappen duidde het technische stuk aan als 'Mickey Mouse-deel' en coureurs waren evenmin te spreken over de asfaltlaag. Het gripniveau liet te wensen over en in dat opzicht hielp het niet dat er voor de start druppels naar beneden kwamen. Voor 15.30 uur lokale tijd was de baan - mede door een buitentemperatuur van 32 graden - volledig opgedroogd, maar donkere wolken rond het circuit vormden nog wel enige tijd één van de vele vraagtekens.

Eén van die andere vragen, namelijk 'kan Charles Leclerc pole-position omzetten in kopstart?' kon bij het doven van de lichten meteen met 'ja' worden beantwoord. De WK-leider kwam prima van zijn plek en wist probleemloos het heft in handen te nemen in de openingsronde. Toen hij in zijn spiegels keek, zag hij daarin echter niet het gewenste beeld van teamgenoot Carlos Sainz maar juist een Red Bull. De tweede Ferrari werd in de eerste bochtencombinatie voorbij gestoken door Verstappen. De Nederlander profiteerde optimaal van het feit dat Sainz aan de 'vuile' kant van de grid stond en deed precies wat teambaas Christian Horner van hem had gevraagd: de Ferrari's zo snel mogelijk splitten.

Waar chaos werd voorspeld, gedroegen de heren coureurs zich voorbeeldig in de openingsfase. Het enige contact werd veroorzaakt door twee wereldkampioenen: Fernando Alonso en Lewis Hamilton. De Spanjaard tikte de Mercedes-coureur van achteren aan, al was Alonso in deze fase nog wel de grootste winnaar door vier stekken te winnen bij de start. Hamilton maakte op zijn beurt melding van schade linksachter, maar daar was weinig tot niets van te zien. Sterker nog: de Brit wist Alonso en Pierre Gasly terug te pakken, waarmee hij op P6 terug was waar hij zich ook had gekwalificeerd. Dat laatste kon absoluut niet worden gezegd van de Aston Martins. Beide bolides kregen te maken met een brandstofprobleem en moesten daardoor vanuit de pitstraat komen.

Keuze van Red Bull werkt: Verstappen slaat toe met betere topsnelheid

Nadat deze eerste kruitdampen waren opgetrokken, kwam het aan op een tweede vraagteken: de race pace. Dankzij de rode vlaggen op vrijdag ontbrak het teams aan informatie over langere stints en de bandenslijtage. Bijkomende factor daarin was dat Red Bull en Ferrari wederom voor zeer uiteenlopende afstellingen hadden gekozen. Het eerstgenoemde team had bewust ingezet op minder downforce en dus meer topsnelheid voor de race. Het zou Verstappen geen windeieren leggen. Op rechte stukken was het verschil met Ferrari namelijk groot, waardoor Verstappen bij de eerste gelegenheid meteen kon toeslaan. De wereldkampioen wist het gat met behulp van DRS te dichten en stak zijn titelrivaal voor de eerste bocht van ronde negen al voorbij. Dat Leclerc in diezelfde ronde niet kon terugslaan met DRS zei alles over het snelheidsverschil op rechte stukken.

De race pace van Red Bull oogde simpelweg een stuk beter, waardoor er geen vuiltje aan de lucht was voor Verstappen in de eerste stint. Enige reden tot zorg was wellicht nog de boordradio van zijn teamgenoot. "I'm losing power", liet Sergio Perez na twintig rondjes over het Miami International Autodrome weten. Het leverde een déjà vu op naar de eerdere betrouwbaarheidsproblemen van Red Bull, al werd de soep ditmaal niet zo heet gegeten als opgediend. Perez verloor wel degelijk snelheid, maar kon zijn weg in ieder geval vervolgen. Het ging volgens Red Bull om een kapotte sensor en niet zozeer om een probleem met de Honda-krachtbron of de brandstoftoevoer.

Die laatste constatering scheelde Horner enige kopzorgen en die zorgen hoefde hij zich lange tijd ook niet te maken over de auto met startnummer 1. Verstappen wist het gat groot genoeg te maken om de undercut van Leclerc op te vangen. De Limburger ruilde zijn mediums een ronde later dan de Monegask in voor harde banden en leek ook daarop te controleren. Hij leek met speels gemak op weg naar zijn derde GP-zege van het jaar, al moest hij er dankzij Lando Norris en Pierre Gasly toch nog serieus voor gaan zitten. Laatstgenoemde kwam eerst in contact met Alonso - waarvoor de Spanjaard vijf seconden tijdstraf zou ontvangen - en vond daarna Norris op zijn weg. Gasly ging zelf wijd en toucheerde eenmaal terug op de ideale lijn Norris, die hard in de muur belandde.

Leclerc dringt aan na safety car, maar Verstappen geeft geen krimp

Norris bleek in orde, maar dat viel niet te zeggen van zijn McLaren. De bergingswerkzaamheden leverden de eerste (en ook verwachte) safety car van de dag op, hetgeen voor onder meer Perez en George Russell het signaal bleek om vers rubber te halen. Het moest de Mexicaan eveneens voorbij een Ferrari en dus op het podium helpen. Perez keek nadrukkelijk bij de herstart, zette niet veel later ook een aanval in, maar moest bakzeil halen doordat hij iets te enthousiast was en rechtdoor schoot.

Helemaal vooraan zag Verstappen zijn titelrivaal intussen steeds groter en groter worden in de spiegels. Waar Leclerc voor de safety car de grootst mogelijke moeite had om de RB18 te volgen, was het na de herstart een compleet ander verhaal. Leclerc wist rondenlang binnen de DRS-marge te blijven en de druk vol op de ketel te zetten bij Verstappen. Die zou echter niet bezwijken. Sterker nog: Verstappen bleef foutloos onder druk en reed zijn derde seizoenszege snaarstrak naar huis.

Leclerc moest derhalve genoegen nemen met P2 en heeft zijn voorsprong in het kampioenschap wederom zien slinken na het tegenvallende weekend in Imola. Sainz mocht na de mislukte aanval van Perez als laatste man mee naar het felbegeerde podium in Miami. Achter de tweede Red Bull-coureur toonde George Russell zich de beste Mercedes-coureur van de dag, voor Lewis Hamilton, door van P12 naar P5 te rijden. Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Alexander Albon en Lance Stroll gingen met de laatste punten aan de haal voor de ogen van het massaal toegestroomde Amerikaanse publiek. Door een late aanvaring eindigde de vijfde race van het Formule 1-seizoen in tranen voor Sebastian Vettel en Mick Schumacher. Alonso leek in eerste instantie overigens beslag te leggen op P9, maar door een tijdstraf is de Alpine-rijder teruggeworpen tot P11 in de eindrangschikking.

Volledige uitslag Formule 1 Grand Prix van Miami: