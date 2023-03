Verstappen weer torenhoog favoriet? Dit leren de vrijdagse trainingen ons

Fernando Alonso noemde de vrijdag in Bahrein weer een testdag voor alle Formule 1-coureurs en teams. De Spanjaard gaf ermee aan dat de auto's alleen nog maar op één specifiek circuit zijn getest en dat het Jeddah Corniche Circuit hele andere eigenschappen vraagt. In de praktijk heeft de Spanjaard gelijk gekregen, hetgeen te zien was aan de animo onder teams. Zelfs in de eerste vrije training - die door de temperaturen en het daglicht niet representatief is - waren teams er als de kippen bij om te kijken hoe de auto zou reageren op een circuit die minder downforce en beduidend meer snelheid op rechte stukken vraagt.

Verstappen versus Alonso: Theoretische rondetijd en brandstof

Bij Red Bull reageerde de auto afgaande op de snelle tijden zoals verwacht. Balansproblemen zoals in Bahrein waren er niet en het simulatorwerk bleek behoorlijk overeen te komen met de praktijk. Natuurlijk liet Max Verstappen na de tweede oefensessie weten dat er alsnog wel dingen beter kunnen, maar daarover zei Helmut Marko met een lach: "Max is over de afstelling nooit helemaal tevreden. Hij wil vanaf de eerste ronde al meteen vooraan staan, maar het draait in de eerste training vooral om wennen, ook wennen aan de afstelling. Als je dan nog steeds een halve seconde voor staat, lijkt me dat voldoende", aldus de Oostenrijker bij Sky Sports Deutschland.

Uiteindelijk bedroeg het verschil tussen Verstappen en Alonso aan het eind van de dag twee tienden. Daar moeten wel twee interessante dingen bij opgemerkt. Om te beginnen bedroeg het verschil tussen de theoretisch beste rondetijden van beide mannen (dus de beste sectortijden bij elkaar opgeteld) slechts 0.044 van een seconde. Het komt doordat Alonso bij zijn eerste poging op softs zeer goed onderweg was, maar de mist inging bij de aangepaste en verraderlijke bocht 22.

Het tweede punt is belangrijker en zit in de hoeveelheid brandstof. In Bahrein was Alonso ook zeer snel in de vrije trainingen, maar was zijn achterstand in de kwalificatie groter. Het hangt samen met de hoeveelheid brandstof aan boord. Zo is de consensus dat Red Bull op vrijdag in Bahrein met meer brandstof reed dan Aston Martin, waarbij sommige schattingen richting de twintig kilogram gaan. Alhoewel dat erg veel lijkt, praat je dan over meer dan een halve seconde. Het verklaart deels waarom Alonso zaterdag meer moest toegeven en ook waarom hij na de vrijdagtrainingen in Jeddah nog een slag om de arm houdt. Dit moet eveneens in het achterhoofd worden gehouden bij de topdag van Alpine. Ja, dit circuit kan een stuk beter bij de auto passen, maar Pierre Gasly en Esteban Ocon mogen het vanavond nog eens laten zien voor een echt beeld - zonder verschillen in brandstof.

Ferrari voorzichtig en dus verstandig met de motor?

Een tweede variabele is zoals gebruikelijk de motorstand. Dit brengt ons bij de dag van Ferrari. Het team uit Maranello moest genoegen nemen met P9 en P10, maar die uitslag toont niet het ware beeld. Ferrari is beter dan dat. Het snelle stratencircuit zou toch beter bij de karakteristieken van de SF-23 moeten passen dan Bahrein? De verklaring komt deels overeen met wat we vorig jaar vaak hebben gezien: Ferrari schroeft de motor op vrijdag behoorlijk ver terug, samenhangend met zorgen over de betrouwbaarheid. De krachtbronnen niet zwaarder belasten dan noodzakelijk, zo luidt het devies.

Bij de rode brigade zou de betrouwbaarheid nu een minder groot probleem moeten zijn dan vorig jaar, maar de gridstraf van Charles Leclerc en het uit voorzorg wisselen van de interne verbrandingsmotor geven aan dat het nog altijd niet soeverein is. Vooral de interne verbrandingsmotor (samen met de turbo) is gevoelig voor slijtage. Doordat Ferrari nu al aan exemplaar twee toe is, doet het team er goed aan om die niet onnodig te belasten. Wees dus niet verbaasd als Ferrari in de kwalificatie de voornaamste uitdager van Red Bull is, al ligt de grootste uitdaging op zondag: hoe is de race pace en vooral hoe is die gekoppeld aan de bandenslijtage?

De test van Red Bull: kan starten op soft?

Dat laatste brengt ons bij een belangrijk punt in Jeddah: de slijtage zou door het egale asfalt en de lay-out een minder grote rol moeten spelen. Marko concludeert: "Het zit duidelijk dichter bij elkaar, omdat de bandenslijtage minder belangrijk is dan in Bahrein. Ferrari heeft de motor nog niet opengedraaid. Het zal spannend worden tussen Alonso en de Alpine's en Ferrari zit er zeker bij." De lange runs onderstrepen het verhaal van Marko wel. Zo waren de Red Bull-coureurs op verschillende compounds het snelst. Verstappen kwam tot een gemiddelde rondetijd van 1.35.2 op softs en Sergio Perez tot een vergelijkbare tijd op mediums. De concurrentie - in ieder geval Sainz, Alonso, Gasly en Ocon - kon echter een stuk beter volgen dan in Bahrein. Het past bij wat Verstappen al op de zondag in Bahrein zei: het wordt een minder groot slagveld dan tijdens de seizoensopener.

Tot slot valt er nog één noot te kraken over de lange runs. Red Bull heeft niet voor niets beide coureurs op een andere compound laten rijden. Vorig jaar hebben we de softs in de race niet gezien, waardoor een tactiek met medium-hard logisch lijkt. Red Bull wil echter kijken of er dit jaar toch op de zachte band te starten valt. Het is de reden waarom het team Verstappen een lange run op softs heeft laten doen en Perez op mediums. Zo heeft de formatie van Christian Horner vergelijkende data en kan er richting de race een knoop worden doorgehakt. Of zoals Marko dat onder woorden brengt: "We moeten qua banden nog bekijken wat beter werkt voor de race. Daarom hebben we er zachte banden bij Max onder geknald en mediums bij Sergio. Ze lijken op het eerste oog bijna gelijk, waardoor we dat nog dieper moeten analyseren." Slotsom is dat Red Bull natuurlijk weer de uitgesproken favoriet is, maar dat het de concurrentie dichterbij verwacht en dat Ferrari vandaag zeker een sprong zal maken. Het experiment met softs is interessant, want kan Red Bull dan ook op dit circuit toch nog iets onderscheidends proberen met de banden? Zondag volgt het antwoord.