VIDEO: Max Verstappen wéér oog in oog met hagedis in Singapore Net als in 2016 is het tijdens de eerste F1-training in Singapore dit jaar een beestenboel. Een gigantische hagedis liep korte tijd over de baan en de gele vlag werd vanwege het beest gezwaaid. Max Verstappen kreeg flashbacks naar 2016 in zijn RB19 en merkte op dat deze keer de hagedis een stukje kleiner is.