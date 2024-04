Max Verstappen: "Wat er ook gebeurt, ik zal altijd Honda-fan blijven"

Max Verstappen heeft afgelopen weekend voor het derde jaar op rij aan het langste eind getrokken in het land van Honda. Doordat Verstappen er zijn eerste trainingsmeters heeft afgelegd en twee wereldtitels heeft veiliggesteld (2022 bij de coureurs en in 2023 bij de constructeurs) onderhoudt de wereldkampioen een speciale relatie met het circuit van Suzuka. Hetzelfde valt te zeggen over Verstappen en Honda, de motorleverancier bij al zijn wereldtitels tot dusver in de koningsklasse. Verstappen heeft vorig jaar in Monaco al laten weten het 'jammer' te vinden dat de relatie tussen Red Bull en Honda vanaf 2026 geen vervolg kan krijgen, aangezien het merk uit Minato dan met Aston Martin in zee gaat.

HRC-president Koji Watanabe heeft tijdens een exclusief interview met Motorsport.com laten weten dat Honda Verstappen gaat missen vanaf 2026. De Limburger benadrukt dat de waardering in ieder geval wederzijds is. "Onze relatie is altijd heel erg goed geweest met momenten die we nooit vergeten", laat Verstappen desgevraagd aan Motorsport.com weten. "Het eerste podium met Honda was voor mij bijzonder om mee te maken, om na moeilijke jaren de blijdschap op alle gezichten te zien. Dat was erg bijzonder. Daarna kwam natuurlijk de eerste overwinning met Honda en het eerste kampioenschap. Dat zijn allemaal momenten die we samen hebben meegemaakt en die we altijd zullen onthouden."

"Ik heb met veel slimme mensen van hen mogen samenwerken en het gaat zoals Pierre Gasly eerder zei ook om de cultuur. Ze benaderen dingen met heel veel respect en het is gewoon fijn om met hen te werken. Op een bepaald moment zal de relatie wat betreft de samenwerking met ons team natuurlijk eindigen, maar dat betekent niet dat het allemaal vergeten is. Ik zal altijd een Honda-fan blijven. We hebben samen veel mooie herinneringen." Het maakt zijn band met Honda sterker dan die met eerdere motorleveranciers waar Verstappen mee heeft gereden: Renault en voordien Ferrari. "Alle andere motorleveranciers zijn op hun eigen manier bijzonder, maar ik heb nu natuurlijk meer historie met Honda."

Is een hereniging met Honda op de langere termijn reëel?

HRC-president Watanabe heeft ook meteen aangegeven dat hij Verstappen in de toekomst graag weer in een Honda-aangedreven Formule 1-auto ziet rijden. Doordat Fernando Alonso Aston Martin trouw blijft, lijkt zo'n scenario voor 2026 niet meteen aannemelijk, al gooide Verstappen de deur in Suzuka voor de langere termijn nog niet helemaal dicht. Cruciaal daarbij is echter hoelang de drievoudig wereldkampioen zelf nog door wil in de Formule 1. "Ik weet het niet. Het hoeft niet per se 2026 te zijn hè?", reageert Verstappen op de vraag of een hereniging met Honda reëel is. "Ik heb een contract met Red Bull tot en met 2028 en daarna moet ik eerst kijken of ik überhaupt door wil. Dat is het belangrijkste. Het gaat er eerst om of ik verder ga en niet zozeer waar. Op dit moment denk ik er nog niet al te veel over na."

Verstappen heeft tijdens het Suzuka-weekend nogmaals aangegeven dat hij met de huidige stand van zaken geen extreem lange F1-carrière ambieert. Toen het in de paddock kort over de toekomst van de Japanse Grand Prix ging en meer specifiek over ambities van Osaka om vanaf 2030 een Grand Prix op een stratencircuit te organiseren, reageerde Verstappen met een lach: "Dan ben ik hier toch niet meer!"