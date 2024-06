Verstappen spreekt van ‘wake-up call’ bij Red Bull, 2026-auto alsnog te zwaar?

De mediadag in Montreal stond donderdag vooral in het teken van de 2026-plannen die de FIA officieel heeft gepresenteerd. Max Verstappen laat weten dat de plannen behoorlijk zijn verbeterd sinds de alarmerende simulatortests, waarbij terugschakelen op het rechte stuk van Monza nog nodig bleek. In Canada zegt Verstappen er momenteel tamelijk neutraal in te staan, al stelt hij dat de geplande gewichtsreductie van dertig kilo in ieder geval niet genoeg is om tot wendbare auto's te komen. De wereldkampioen laat weten dat daarvoor een reductie van honderd à honderdvijftig kilogram noodzakelijk is, al kan dat door de hybride motoren niet. Verder valt nog te bezien of teams het lagere minimumgewicht überhaupt kunnen halen in 2026. Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe F1-update, net als Verstappen die Monaco 'een wake-up call' heeft genoemd voor hoe de RB20 over de kerbstones gaat, het nieuwe contract van Sergio Pérez, Esteban Ocon die reageert op zijn Alpine-vertrek en tot slot hoe Red Bull, McLaren en Ferrari naar het raceweekend in Montreal kijken.

