Verstappen heeft begrip voor reactie FIA op burnout

Nadat Max Verstappen op dominante wijze de Grand Prix van Stiermarken had gewonnen, stuurde hij zijn Red Bull richting de pitmuur om zijn monteurs te trakteren op een burnout. Michael Masi, de racedirecteur van de FIA, was ‘not amused’ en nam direct contact op met het team om zijn ongenoegen te uiten over de actie van de Nederlander.

“Ik zal de volgende keer een donut proberen te maken!”, grapte Verstappen donderdag in de persconferentie voor de Grand Prix van Oostenrijk, na een vraag wat hij van de kritiek op zijn burnout vond. Om vervolgens op serieuze toon verder te gaan: “Nee, ik begrijp natuurlijk dat ze over veiligheid beginnen, maar ik heb in mijn spiegels gekeken, ging helemaal naar rechts en deed het rustig aan, terwijl iedereen aan de linkerkant rijdt. En ik deed een burnout. Goed, als dat niet mag, zal ik het niet weer doen. Maar op dat moment vond ik het erg grappig en ook veilig. Maar ik begrijp natuurlijk dat ze dit niet weer willen zien, wat ik prima vind.”

Momenteel wordt de top-drie direct na de race geïnterviewd, waarna zij vervolgens naar het podium gaan om hun beker in ontvangst te nemen. Gevraagd of de FIA meer ruimte moet geven aan een coureur om zijn overwinning te vieren, merkte Verstappen lachend op: “Ja, laten we gaan bungeejumpen of kooivechten! Dat soort dingen zouden fantastisch zijn! Of een achterwaartse salto met de auto! Zou de FIA dat leuk vinden, denk je? Ja, misschien kan het worden verbeterd. Misschien kunnen er ook bonuspunten worden gegeven aan degene die zijn overwinning het beste viert!”

Het antwoord van Verstappen kon op gegniffel rekenen van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, die naast hem zat in de persconferentie. “Ik heb daar niets aan toe te voegen”, zei de Spanjaard. “Ik weet het niet… Ik vind dat je jezelf moet kunnen zijn. De burnout was leuk om naar te kijken, net als de donuts die soms gedaan worden in Abu Dhabi. Ik denk dat de fans dat soort dingen wel leuk vinden. Je ziet video’s van die momenten ook veelvuldig terugkomen op social media. Ik denk dat de FIA zich meer moet bezighouden met zaken als track limits en wat er gebeurt in de eerste bocht. Ik was de enige die na de start een move maakte het ingaan van de eerste bocht, maar de wagens die ik had ingehaald gingen vervolgens wijd om en kwamen daarna voor mij terug op de baan. Daar worden geen waarschuwingen voor gegeven, maar voor die burnout wel. Dus ik denk dat er zeker dingen verbeterd kunnen worden voor de fans.”

Zwaar ongeluk

In 2015 ging het nota bene op dezelfde Red Bull Ring flink mis aan het einde van een World Series by Renault-race, toen Roberto Merhi kort na de finishlijn aan de rechterzijde van de baan zwaar vertraagde op het rechte stuk. Nicholas Latifi kwam vlak achter de Spanjaard over de eindstreep en klapte er vol achterop. De Canadees was dan ook een stuk minder gelukkig met wat Verstappen liet zien. “Toen ik bij de finish kwam, zag ik Max naar rechts gaan om de overwinning te vieren met zijn team, zoals de meeste coureurs dat doen. Ik bleef daarom zo ver mogelijk aan de linkerkant. Maar om zoveel af te remmen is waarschijnlijk niet het slimste om te doen. In dit geval reed er natuurlijk niemand direct achter hem, zoals dat in 2015 wel het geval was. Ik was met iemand aan het racen, was druk in mijn spiegels aan het kijken en hield er totaal geen rekening mee dat er een auto pal voor me ging stoppen op het rechte stuk. We hebben toen gezien dat zoiets ook erg slecht kan aflopen. Michael [Masi] oordeelde dat het gevaarlijk was, dus ik denk dat we het in de toekomst niet veel meer zullen zien, wat waarschijnlijk ook het beste is.”