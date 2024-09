Max Verstappen ontvangt waarschuwing, maar snapt wedstrijdleiding in Baku niet

Na afloop van het Formule 1-spektakelstuk in Baku moest Max Verstappen samen met Nico Hülkenberg, Esteban Ocon en Pierre Gasly nog naar de stewards. Bij alle coureurs ging het om een zogenaamde 'virtual safety car infringement'. Na de finish was de virtual safety car nog steeds van kracht en hebben de genoemde coureurs een andere (al dan niet langzaam rijdende) auto ingehaald. Verstappen deed dat bij Lando Norris en stak een duimpje op naar de Brit. Het ging bij alle rijders die op het matje zijn geroepen om relatief onschuldige momenten, al wilde de FIA het punt maken dat inhalen onder een virtual safety te allen tijde verboden is.

Verstappen en zijn collega's moesten om 18.15 uur lokale tijd tegelijk bij de stewards komen en het besluit luidt dat er slechts een waarschuwing volgt. Verstappen behoudt zijn vijfde stek in de race-uitslag, waardoor hij onderaan de streep drie punten heeft verloren op Norris en nog 59 punten voorsprong koestert. "De coureur haalde andere auto's in na de finish, terwijl er nog steeds een VSC werd weergegeven door de crash in bocht 2", zo beginnen de stewards hun uitleg. "De coureur is eraan herinnerd dat inhalen na de finish weliswaar niet ongebruikelijk is, maar wel verboden bij geel, een safety car of een virtual safety car. Hoewel de coureurs wisten waar het incident was, konden ze niet weten of er marshals of speciale apparatuur de baan op was gestuurd. Daardoor was voorzichtigheid geboden. De stewards zijn zich ervan bewust dat eerder dit seizoen iets soortgelijks is gebeurd en dat het toen niet is opgemerkt. We geven de coureur een waarschuwing, al kunnen toekomstige overtredingen leiden tot aanzienlijk zwaardere straffen."

Verstappen snapt keuze voor virtual safety car niet

Verstappen begrijpt op zijn beurt niet waarom de wedstrijdleiding niet meteen anders heeft gereageerd op de stevige crash van Carlos Sainz en Sergio Pérez. "Ze hadden meteen voor een safety car moeten gaan, ik snap dat echt niet. Ik bedoel, er zijn twee auto's vol gas in de muur geknald. Ik begrijp echt niet waarom het dan zo lang moet duren met eerst nog dubbel geel. Waarom dubbel geel? Kies gewoon meteen voor een safety car. Er gaat toch niks meer gebeuren in de race. De hele baan was geblokkeerd met rommel en brokstukken. Dus waarom een virtual safety car? Kies gewoon meteen voor een safety car", zo liet Verstappen in het vierkantje aan onder meer Motorsport.com weten.

Video: De crash van Carlos Sainz en Sergio Pérez in beeld