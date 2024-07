In geen van beide vrije trainingen op de vrijdag in Silverstone was Max Verstappen in de top-drie te vinden. In de eerste vrije training moest de regerend wereldkampioen genoegen nemen met de vierde tijd. In de late middag maakte hij in rondetijd een sprong van een halve seconde, maar qua positie ging hij erop achteruit: P7. Het was wel een wat vertekend beeld omdat de Nederlander een snelle run op de zachte band afbrak en zich vervolgens richtte op de long run op de mediums, wetende dat er richting het einde van de sessie regen zou komen.

Dat Verstappen die snelle ronde afbrak, kwam door een moment van overstuur in Chapel, de bocht die na de snelle bochtencombinatie van Maggots en Becketts volgt. "Ik gleed gewoon en brak de ronde af", verklaart Verstappen dat moment. In de long run die volgde, oogde Verstappen in ieder geval wel constant. Dat gebeurde op de mediumband, de C2-compound. "Op de zachte band ging het niet zo goed", oordeelt de Red Bull-coureur. "In de tweede vrije training oogde de mediumband beter. We hebben nog wat werk te verrichten. We hebben natuurlijk ook al wat geprobeerd met de auto van VT1 naar VT2. We moeten nu gewoon analyseren wat we beter moeten doen voor morgen."

Wat de kwalificatie op zaterdag nog interessanter kan maken dan normaal, is dat de typisch Britse zomer voor wisselvalig weer zorgt. De kans op regen is net als vrijdag aanwezig, waardoor de teams ook de buienradar in de gaten moeten houden voor de afstelling van de auto. Of Verstappen en zijn team weten welke richting zij op moeten voor zaterdag? "Ja. We hebben wat dingen geprobeerd, nu moeten we dat allemaal gewoon analyseren. Dat zal ons in de richting moeten sturen voor morgen. Regen kan een rol spelen, dus daar moeten we ook rekening mee houden", aldus Verstappen.

Uiteindelijk was McLaren het snelste team van de vrijdag, waardoor het opnieuw een duel lijkt te worden tussen Red Bull en het team uit Woking. Red Bull-adviseur Helmut Marko stelde in gesprek met Motorsport.com echter dat Lando Norris de favoriet is voor dit weekend. "We verliezen te veel tijd in de langzame bochten, vooral in bocht 3 en in bocht 4", meent Marko. "Het echte verschil is geen zes tienden, aangezien de baan tijdens de training veel sneller werd. Maar zowel in de korte als lange runs zitten we achter Norris. De bandenslijtage lijkt ongeveer hetzelfde te zijn, waardoor we nog werk aan de winkel hebben", aldus de Oostenrijker.