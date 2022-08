Verstappen start subliem op Spa: "Auto voelde meteen goed aan"

Na een zomerstop van bijna vier weken mag Max Verstappen dit weekend weer aan de bak op een circuit dat hij een warm hart toedraagt: Spa-Francorchamps. Waar Red Bull het in de voorbije jaren vooral van high-downforce circuits moest hebben en het totaalpakket niet zo goed bij Spa paste, zijn de kaarten dit jaar anders geschud. Met dank aan een superieure topsnelheid komt Red Bull nu wel zeer goed uit de verf op hogesnelheidsbanen, al weet Verstappen op vrijdag dat winnen in de Belgische Ardennen geen sinecure zal worden.

Dat heeft niet zozeer met het verloop van de vrije trainingen te maken, als wel met de gridstraf die de wereldkampioen dit weekend incasseert. Door een nieuwe motor en een nieuwe versnellingsbak gaat Verstappen zondag achteruit op de startopstelling en wacht hem een inhaaljacht. "Maar in principe heeft dat niet veel aan ons plan voor vandaag veranderd. We hebben gewoon geprobeerd om de auto zo goed mogelijk af te stellen en dat is aardig gelukt. Vanaf het moment dat we naar buiten gingen, voelde het goed aan", toont Verstappen zich tevreden achter de Red Bull-garage.

Het goede gevoel is ook terug te zien aan de tijdenlijst. Verstappen tekende afgetekend voor de toptijd en toonde zich ruim acht tienden sneller dan naaste belager Charles Leclerc. "Natuurlijk zijn er altijd nog kleine dingen die qua balans beter kunnen, maar vanaf de eerste run was ik eigenlijk al tevreden met de auto. De omstandigheden waren niet ideaal en ik had graag nog meer ronden gereden, maar dat geldt natuurlijk voor iedereen. De auto voelt in ieder geval goed aan en dat is het allerbelangrijkste. Vandaag is al met al een goede start geweest."

Waar Verstappen spreekt over de omstandigheden duidt hij natuurlijk op de regen die Spa bij vlagen teisterde. In de slotfase van de tweede vrije training kwamen de druppels ook naar beneden, maar Verstappen heeft naar eigen zeggen geen gekke dingen gedaan. "Als het begint te regenen in een training, dan push je niet meer. In dat opzicht hebben we daar niet zo'n goed beeld van, maar waarschijnlijk is dat ook niet nodig omdat vandaag de slechtste dag moet zijn qua weer." In het droge oogt de RB18 pijlsnel, waardoor een inhaalrace op zondag mogelijk lijkt. "Daar gaan we in ieder geval wel voor, we zullen ook wel moeten", lacht de WK-leider.

