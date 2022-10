Tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Mexico moest Red Bull toezien hoe de twee Ferrari-coureurs bovenaan eindigden. Carlos Sainz en Charles Leclerc waren ongeveer een tiende sneller dan Sergio Perez en Max Verstappen, die derde en vierde stonden in de tijdenlijst na precies dezelfde tijd op de klokken te hebben gebracht. Tijdens de tweede oefensessie was George Russell met afstand de snelste en reed de Nederlander de zesde tijd, al zeggen de rondetijden van deze training helemaal niets, doordat er met de banden voor 2023 werd gereden.

Over hoe het er na de eerste dag in Mexico voor staat met de auto, kan Verstappen dan ook nog weinig melden: “We hebben heel weinig informatie. Maar wat we probeerden, werkte vrij oké.” Op de vraag of het lastig is om de banden op temperatuur te krijgen op het Autodromo Hermanos Rodriguez, antwoordt hij: “Op de soft ging het allemaal wel prima, maar we hebben maar één run op die band gedaan. En tijdens de tweede training hadden we weer een bandentest. Dat maakt het allemaal wel iets moeilijker en zorgt ervoor dat iedereen, net als vorig weekend, na de eerste dag met iets meer vraagtekens zit. Maar op de hardere compounds was het wel iets meer tricky.”

Tijdens de eerste training op de 4,3 kilometer lange baan maakte Verstappen nog een spin bij de elfde bocht, nadat de wagen daar alle kanten op gleed. “Het is niet te geloven. Ik kon niet corrigeren, er is zo weinig grip”, kwam de tweevoudig wereldkampioen bijna lachend op de boordradio. “Ja, ik had een momentje”, blikt hij aan het einde van de dag terug op de glijpartij. “Zodra je hier een beetje van de lijn gaat, is het net alsof je over ijs rijdt. Ik drifte naar links en naar rechts en besloot op een gegeven moment te blijven remmen als ik de auto zou verliezen, om niet de muur te raken.”

Zware strijd met Ferrari en Mercedes?

Teamgenoot Sergio Perez sprak van een lastige dag. In de eerste training was hij dus even snel als Verstappen, in de tweede training was hij negen duizendsten sneller dan de Nederlander en vijfde. “Het was een tricky eerste dag, zoals gewoonlijk in Mexico vanwege de hoogte”, vertelt hij. “Een fout is snel gemaakt in deze gladde omstandigheden. De tweede training was voornamelijk voor Pirelli, maar in de eerste training hebben wel een goede basis verkregen. We lijken er goed bij te zitten, maar Ferrari en Mercedes zien er ook sterk uit. Het belooft een zware strijd te worden morgen.”

Video: Max Verstappen heeft momentje tijdens eerste training GP Mexico