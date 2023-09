Max Verstappen nog niet helemaal blij met afstelling: "Iets om te analyseren"

Slechts vijf dagen na de Dutch Grand Prix in Zandvoort mochten Max Verstappen en zijn negentien collega's alweer aan de bak, ditmaal met de hogesnelheidstempel van Monza als decor. Verstappen begon het raceweekend in stijl door in de eerste vrije training de snelste rondetijd te klokken. De Nederlander reed vanwege de Alternative Tyre Allocation (kortweg ATA) op één setje van de harde banden, hetgeen samenhangt met de verplichte compounds voor de verschillende kwalificatiedelen. Dat gezegd hebbende draaiden coureurs ditmaal - in tegenstelling tot in Hongarije - wel meer dan genoeg ronden om het aanwezige plek waar voor het geld te geven.

In de tweede oefensessie haalde Verstappen ook de mediums en softs voor de dag, al moest hij aan het eind van die sessie genoegen nemen met P5. "Het ging op zich wel redelijk, al werd ik tijdens mijn snelle ronde wat opgehouden door verkeer in sector 2", laat Verstappen meteen achter de Red Bull-pitbox weten. "In de lange runs konden we vervolgens niet echt veel ronden achter elkaar doen, waardoor je niet helemaal een goed beeld krijgt. Maar goed, uiteindelijk is dat van die long runs voor iedereen hetzelfde."

Verschillende vleugelstanden geprobeerd

Los van het verkeer is Verstappen nog niet helemaal tevreden over de afstelling van zijn RB19. "We hebben vandaag verschillende vleugelstanden geprobeerd. We moeten alleen nog analyseren welke richting we uiteindelijk op moeten gaan. Dat is op Monza soms een beetje lastig om vast te stellen. Het had dus wel iets beter kunnen gaan aan mijn kant. We zijn vooral het gevoel van de langzame naar de snelle bochten nog aan het finetunen", vervolgt Verstappen zijn uitleg. Zorgen voor de rest van het weekeinde maakt hij zich echter nog niet meteen. "Ik heb er wel vertrouwen in dat we het uiteindelijk goed voor elkaar krijgen. De tweede vrije training werd zoals gezegd onderbroken door enkele rode vlaggen en dat maakte het lastiger om dingen helemaal goed te kunnen analyseren. We hebben in ieder geval nog wel wat werk te doen."

De regerend wereldkampioen waagt zich overigens niet aan een voorspelling over de concurrentie. Gevraagd of Ferrari na de hoopgevende vrijdag een geduchte tegenstander wordt in het park van Monza, luidt het antwoord: "We moeten eerst nog even afwachten totdat iedereen de motorstanden echt gaat opschroeven. Wij kunnen het zelf natuurlijk beter doen, al is dit zeker niet het einde van de wereld."

Video: De boordradio van Max Verstappen tijdens de tweede F1-training in Monza