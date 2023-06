Verstappen vreest kopiëren Red Bull niet: "Zelf ook nieuwe vloer binnen enkele races"

Met een winstpercentage van honderd procent valt gerust te stellen dat Red Bull Racing tot dusver de lakens uitdeelt in het Formule 1-seizoen 2023. Adrian Newey heeft het winnende concept van 2022 in de afgelopen winter nog verder verfijnd en de RB19 is vooral beter dan diens voorganger doordat het chassis nu aanmerkelijk lichter is. Gewicht staat logischerwijs gelijk aan rondetijd in de Formule 1, al is de belangrijkste factor misschien nog wel onder de vloer te vinden. Met de onderzijde en dus met het grondeffect genereren teams tegenwoordig ruim zestig procent van de totale hoeveelheid downforce.

Het maakt dat formaties dit gedeelte het liefst geheimhouden, al is dat bij Red Bull (Monaco), Mercedes (Monaco) en Williams (Barcelona) zoals bekend niet gelukt. Het eerstgenoemde team is natuurlijk het meest interessant voor de concurrentie en dus zijn er in de afgelopen weken al vele ogen gericht geweest op foto's van de RB19. Gevraagd door Motorsport.com hoe schadelijk het blootliggen van die vloer op lange termijn kan zijn voor Red Bull, reageert Verstappen koeltjes: "Natuurlijk is dat niet top, maar aan de andere kant zijn andere teams natuurlijk niet achterlijk. Ze zijn toch al wel bezig met het kopiëren."

Dat kopiëren hoeft echter niet meteen te betekenen dat de voorsprong gaat slinken, zo benadrukt Verstappen. "Ook al zouden ze alles van onze vloer helemaal gaan kopiëren, dan past het nog niet bij de filosofie van hun eigen auto. Je moet heel veel dingen daaromheen aanpassen. Hetzelfde geldt trouwens voor ons. Wij kunnen ook niet zomaar de sidepod van iemand anders erop zetten, want zo werkt onze auto gewoon niet. Dus uiteindelijk denk ik dat het niet heel veel uitmaakt." Verstappen sluit zich aan bij de woorden van Helmut Marko, die ook al liet weten dat de vloer zonder andere onderdelen en achterliggende concepten niet zaligmakend is. Hoofdengineer Paul Monaghan voegde nog toe dat er een aanzienlijke vertraging zit tussen het bestuderen van de foto's en veranderingen op de baan, die volgens hem niet voor de GP van Japan te zien zijn.

Volgens Verstappen komt daar nog bij dat Red Bull zelf ook een update van de onderzijde van de vloer in aantocht heeft. "Die foto's zijn van onze vloer zoals die in Monaco was, maar wij krijgen zelf ook een nieuwe vloer binnen een paar races. Die zal weer anders zijn, dus heel veel zal het niet uitmaken."

Ook Red Bull kijkt naar andere teams bij introductie van updates

Waar Verstappen aangeeft dat Red Bull niet zomaar andere sidepods op de RB19 kan zetten - waarover hij in Barcelona trouwens grapte voor zeropod te gaan - heeft Red Bull voor de meest recente updates in Spanje wel degelijk naar enkele andere teams gekeken. Zo viel in het FIA-document te lezen dat Red Bull voor de aangepaste diffuser en voor de vloerranden aan de achterkant inspiratie heeft gehaald bij andere teams op de grid.

"Jullie hebben zowaar de documenten gelezen!", lacht Monaghan als hij er tijdens de technische sessie van Red Bull naar gevraagd wordt. "Maar dat klopt inderdaad. Dat je de snelste auto hebt, betekent namelijk niet dat de auto in alle onderdelen het best is. Als je kijkt naar de achterkant van de vloer, dan dateert deze oplossing eigenlijk al uit het begin van 2022. Williams had zoiets al relatief vroeg op de auto zitten. We hebben er een paar keer eerder naar gekeken, maar toen werkte het nog niet goed voor ons concept. Nu denken we dat het wel een klein voordeeltje kan opleveren, al ziet de wijziging er groter uit dan dat die in werkelijkheid is", sluit de hoofdengineer af.

Die laatste woorden passen überhaupt goed bij de ontwikkelingsrichting van Red Bull. Zo heeft het team uit Milton Keynes in tegenstelling tot Ferrari en Mercedes nog niet echt grote pakketten meegebracht naar het circuit. De noodzaak is er logischerwijs ook niet. In Baku is Red Bull met een bescheiden updatepakket gekomen, waarbij vooral de inlets van de sidepods waren verhoogd om de luchtstroom eronderdoor (undercut) groter te maken. In Spanje zijn daar vervolgens de subtiele veranderingen richting de achterkant bij gekomen.