Verstappen ziet zichzelf niet als favoriet voor GP van Oostenrijk

"Ik hoop het", antwoordt Verstappen in de preview van het Red Bull Formule 1-team op de vraag of 2020 zijn eerste echte kans is om voor de titel te vechten. "Het is heel lastig te zeggen. Een ding wat ik wel zeker weet is dat we er alles aan zullen doen om ervoor te vechten. Mercedes is nog steeds het te kloppen team, aangezien zij al heel lang domineren. Ze zijn nog steeds erg sterk en het zal moeilijk zijn om ze te verslaan, maar als team hebben we vorig jaar veel geleerd en ik denk echt dat we sterker zullen zijn. Er komen dit seizoen een paar goede races aan, dus natuurlijk zal ik proberen om het gat [met Mercedes] te dichten en hopelijk kunnen we ze het dan moeilijk gaan maken. Het wordt een mooie uitdaging om hen te verslaan."

Het Formule 1-seizoen 2020 begint met twee races op de Red Bull Ring, waar hij de afgelopen twee seizoen met de overwinning aan de haal ging. Gevraagd naar zijn kansen op het Oostenrijkse circuit dit jaar, reageert hij: "Het is een hele poos gelegen dat ik met de RB16 heb gereden. De auto voelde eerder goed aan, maar er is altijd ruimte voor verbetering, ik wil het zelf ook altijd beter doen. Het team heeft in de aanloop naar de race erg hard gewerkt en we zullen upgrades op de auto hebben, maar dat geldt voor alle teams dus het is momenteel niet duidelijk hoe iedereen ervoor staat. Bovendien kunnen de weersomstandigheden snel veranderen in Oostenrijk, dus dat zal ook invloed kunnen hebben op de resultaten. Ik zal me gewoon focussen op wat er op de baan gebeurt en ervoor zorgen dat we de maximale performance uit de auto halen."

Of hij veel waarde hecht aan een Oostenrijkse hattrick? "Ik win liever het kampioenschap!", luidt het enigszins voorspelbare antwoordt. "Ik ben niet echt bezig met het scoren van een hattrick. Het belangrijkste voor mij is om een competitieve auto te hebben en een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten. Ik beschouw mezelf nooit als favoriet en als je naar het circuit kijkt, dan zie je dat dit ook niet eens onze beste baan is. Maar vorig jaar was het natuurlijk erg warm en deden we een erg goede job met het koel houden van de motor. Dus ik verwacht zeker geen makkelijke overwinning. Mercedes zal opnieuw heel sterk zijn. En wie weet hoe Ferrari het gaat doen. Dus nee, het wordt weer een zeer hard en zwaar gevecht om deze race te winnen. Maar we gaan het proberen."

Maandag werd bekend dat Honda een motorische update klaar heeft voor de seizoensstart in Spielberg. Volgens Verstappen was er ook zonder deze upgrade al sprake van een goede stap vooruit. "Honda heeft de afgelopen winter weer zeer hard gewerkt", zegt Verstappen. "Het zag er allemaal zeer solide uit tijdens het testen in Barcelona. Onze topsnelheid leek degelijk te zijn, dus ik ben erg tevreden over het werk dat is verzet."

Het Formule 1-weekend in Oostenrijk volgt het normale stramien. De actie begint vrijdag dus om 11.00 uur met de eerste vrije training. Om 14.00 uur is vervolgens de tweede oefensessie. De kwalificatie is zaterdag om 15.00 uur, nadat tussen 12.00 en 13.00 uur de derde en laatste training is afgewerkt. De eerste race van het seizoen 2020 start zondag om 15.10 uur.