Verstappen kijkt uit naar Hongarije: “Klaar voor ander circuit”

De oogst van Max Verstappen en Red Bull Racing in Oostenrijk was niet waarop gehoopt werd. De Nederlander eindigde afgelopen weekend op het podium, nadat hij een week eerder nog uitviel met een elektrisch probleem. Daardoor heeft de Nederlander al een forse achterstand op kampioenschapsleider Valtteri Bottas en nummer 2 Lewis Hamilton. De Mercedes-coureurs bleken op de Red Bull Ring een maatje te groot voor Red Bull en Verstappen.

Opluchting dat de Formule 1 Oostenrijk nu verlaat is er niet bij Verstappen, maar toch is hij van mening dat het na twee races op hetzelfde circuit wel goed is geweest. “Het was wel prettig om de kans te hebben om twee keer op hetzelfde circuit te racen en daardoor verschillende afstellingen op de auto’s te proberen. Ook konden we de data van de achtereenvolgende races met elkaar correleren, maar ik denk dat we allemaal nu wel klaar zijn voor een nieuw circuit.”

In een voorbeschouwing op de Hongaarse Grand Prix wilde Verstappen niet zeggen of hij het gevecht aan kan gaan met de Mercedessen, maar hij kijkt wel uit naar de volgende krachtmeting met de dit jaar zwarte Zilverpijlen. “We zullen zien hoe competitief we zijn ten opzichte van Mercedes en de anderen”, zei hij. “Het circuit is technischer dan Oostenrijk. Er zijn meer bochten en als je in een bocht een fout maakt, ben je niet goed gepositioneerd voor de volgende. Dat is vooral van toepassing in de tweede sector.”

Qua afstelling zoekt Verstappen op de Hungaroring naar een “hele stabiele balans”, maar tegelijkertijd moet de auto ook goed reageren bij het insturen van de bochten. Als het totaalplaatje inclusief de juiste afstelling klopt, dan bevalt een ronde over het Hongaarse circuit hem wel: “De Hungaroring is een heel leuk circuit om op te rijden met deze auto’s met enorm veel downforce, dus we gaan zien wat we kunnen doen.”