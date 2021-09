Verstappen voor inhaalrace: “Als je voorzichtig doet, kom je nergens”

Waar titelrivaal Lewis Hamilton vanaf de vierde startplek komt, moet Max Verstappen de schade vanaf de allerlaatste positie proberen te beperken. Drie jaar geleden reed de Limburger vanaf P19 naar P5, maar in gesprek met de Nederlandse pers benadrukt hij nog maar eens dat een soortgelijke inhaaljacht niet vanzelfsprekend is. "Het is dit jaar een stuk lastiger, omdat alle teams dichter bij elkaar zitten. Zo'n inhaalrace zal hier niet makkelijk worden, maar dat wordt het op geen enkel circuit", laat Verstappen desgevraagd aan Motorsport.com Nederland weten.

Minder risico in titelstrijd? "Als je voorzichtig doet, kom je nergens voorbij"

Het heeft volgens hem veel met de huidige auto's te maken. Vergelijkingen met zijn Toro Rosso-tijd of zelfs de inhaaljachten in zijn eerste Red Bull-jaren gaan mank. "Dat waren natuurlijk andere auto’s. Nu vind ik het inhalen allemaal wat minder speciaal. Het gebeurt met DRS en het zijn niet altijd de meest interessante acties. Maar ja, het is zo." Een ander belangrijk verschil met zijn vorige inhaalraces is dat Verstappen nu meer te verliezen heeft. De Nederlander is voor het eerst verwikkeld in een titelstrijd en kan zich dus geen nulscore permitteren. Betekent dat minder risico nemen? "Nou ja, binnen de limieten. Als je voorzichtig doet, dan kom je nergens voorbij. Je moet wel zoals ik denk dat het moet naar voren rijden en dan zien we het wel."

"Het ligt ook voor een groot deel aan de start en de situatie waar je dan in zit. Daar kun je op voorhand niet al te veel over nadenken, dat moet je op dat moment zelf op gevoel doen. Gewoon anticiperen en het is natuurlijk ook niet de eerste keer dat ik achteraan start. Ik heb daar zelf ook gereden." Inmiddels doet Verstappen mee voor de hoofdprijzen en dat bevalt hem een stuk beter. Gevraagd of hij nog een beetje kan genieten van zo'n inhaalrace, luidt het antwoord namelijk: "Nou, ik sta liever vooraan natuurlijk, maar als het op deze manier moet dan moet het hè. Daar kun je toch niets tegen doen." Verstappen is er overigens wel aardig zeker van dat hij dit jaar niet nog een motorische gridstraf hoeft te pakken en dat Rusland normaliter de laatste race van 2021 is die hij achteraan moet aanvangen.

Voordeel met afstelling? Verstappen nuanceert

Toch zijn er voor de race van vanmiddag best wel aanknopingspunten. Zo klaagde Verstappen vrijdag nog over een gebrek aan topsnelheid toen hij vast zat achter een Williams, maar maakt hij zich daar voor de race geen zorgen meer over. "Die training was niet representatief. Sommige teams hadden de motor toen al opgeschroefd of hadden minder brandstof aan boord. Doordat ik al wist dat we een motorische gridstraf hadden, deden wij dat niet. Aan de afstelling hebben we ook nog enkele dingen veranderd, waardoor het beter zou moeten zijn."

Met die afstelling stipt Verstappen een belangrijk punt aan. Zo mogen coureurs - ook in de regen - door de parc fermé-regels nagenoeg niets meer veranderen na de kwalificatie. Het maakt dat enkele coureurs op het eerste oog voor een compromis tussen de natte kwalificatie en de droge race zijn gegaan, hetgeen niet ideaal is. Verstappen heeft dat niet gedaan doordat hij de kwalificatie kon laten schieten. Zijn afstelling is volledig op de race en dus op droge omstandigheden gericht. Het lijkt een voordeel, al wil Verstappen dat zelf nog wel nuanceren. "Van wat ik zag, is het bij de meesten wel zo'n beetje hetzelfde gebleven als vrijdag. De meeste coureurs zijn dus wel voor een droge afstelling gegaan", reageert Verstappen.

"Uiteindelijk weet je dat het gewoon droog wordt tijdens de race, dus dan heeft het weinig zin om op regen te gokken met de set-up. Van mijn kant probeer ik natuurlijk altijd het snelst over één rondje te zijn en dan verander ik niet zoveel meer aan de afstelling als je naar een lange run gaat. Maar ik denk niet dat ik hier veel voordeel van ga hebben." Het maakt dat Verstappen aan de bak moet om de schade in de WK-strijd te beperken. "Ja, maar we wisten dat we deze straf ergens moesten pakken en dat we ergens punten zouden verliezen", blijft Verstappen reëel. Schadebeperking luidt het devies en hopen op missers vooraan. "Een beetje chaos is welkom ja, zolang wij er zelf maar niet bij zitten", sluit Verstappen met een lach af.

Video: De zinderende kwalificatie in Sochi, de fouten bij Mercedes en de verwachtingen van Verstappen besproken