Verstappen slaat toe in eerste bocht: "Wist precies waar ik moest remmen"

Na een "waardeloos" verloop van Q3 moest Max Verstappen de race op het Autodromo Hermanos Rodriguez als derde aanvangen. Een onoverkomelijk probleem bleek dat niet. Zo koos Verstappen de buitenkant richting bocht één en maakte hij het verschil door bijzonder diep in te remmen. Het is van doorslaggevend belang gebleken. Nadien kon Verstappen namelijk wegrijden met de superieure race pace van zijn RB16B en zagen tegenstrevers hem pas op het podium weer terug.

"We gingen met drie man naast elkaar over het rechte stuk en daardoor was het een kwestie van zo laat mogelijk remmen voor de eerste bocht", blikt Verstappen meteen na afloop van de race terug. Valtteri Bottas remde opvallend vroeg en verzuimde het eveneens om zijn auto naar buiten te laten lopen, waardoor Verstappen spekkoper bleek. "Ik wist precies waar ik zelf moest remmen en daar heb ik de race eigenlijk gewonnen", erkent de Limburger. "Daarna kon ik op mezelf focussen en mijn eigen ding doen. De pace was vandaag echt geweldig."

Het zondagse optreden tovert een lach op het gezicht bij iedereen in Red Bull-kledij en neemt de zure smaak van de kwalificatie ook grotendeels weg. "Dat blijft wel jammer natuurlijk, alleen we kregen het gewoon niet voor elkaar met de banden en dat is op dit circuit cruciaal. Maar ik had er heel veel vertrouwen in dat het vandaag gewoon weer goed zou gaan", voegt Verstappen bij Ziggo Sport toe. "Alleen je moet er wel voorbij. En als je op dit circuit lang achter iemand zit dan wordt alles te warm, de remmen, de motor, alles. Daardoor was het wel cruciaal om ze meteen te pakken."

Nadien was er geen vuiltje meer aan de lucht voor Verstappen en kon hij zich via de boordradio zelfs nog even bezighouden met teammaat Sergio Perez. Het geeft aan hoe groot de marge vandaag was en het goede nieuws is dat er met Interlagos nog een Red Bull-circuit aan zit te komen. "Maar we hebben nog steeds een lange weg te gaan", loopt Verstappen niet al te hard van stapel. "Het ziet er wel goed uit, al hebben we dit jaar gezien dat het heel snel kan veranderen. Maar goed: ik kijk wel uit naar Brazilië, ik heb in ieder geval goede herinneringen aan die race."