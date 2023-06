Max Verstappen riep tijdens de elfde ronde van de Grand Prix van Canada dat hij dacht een vogel te hebben geraakt bij het uitkomen van een van de bochten. De RB19 liep geen grote schade op en de Nederlander sprak zelf ook niet over het inkakken van de performance. Na de race, toen de auto weer in de pitbox stond, vond Red Bull Racing resten van het dier vastgeklemd bij een van de brake ducts.

"Het ergste moment was het raken van de vogel, die vervolgens het grootste gedeelte van de race vastzat", zegt teambaas Christian Horner. Verstappen zelf spotte ook al overblijfselen van het dier toen hij uit de auto klom. "Het zat nog steeds vast in de auto, dat zag er niet lekker uit" aldus Verstappen bij Sky Sports. "Ik had medelijden met de monteur die de boel moest weghalen."

Ondanks het raken van de vogel was Verstappens grootste zorg om de bandentemperatuur onder controle te houden. Hij was bij lange na niet de enige F1-coureur die daarmee worstelde, dit door de koelere omstandigheden. "Dat is lastig om te doen als er maar zes soort bochten en een paar rechte stukken zijn", vervolgt Horner. "Je kon zien dat de rondetijden op een gegeven moment nogal op en neer gingen. Voor de neutralisatie lukte het Max echter al om buiten DRS-bereik te komen en na de safety car sloeg hij opnieuw een gat van tien seconden. Deze baan is zo uniek. Het is bemoedigend dat het zo gegaan is."

Verstappen liet na afloop weten dat het managen van de banden inderdaad niet de grootste uitdaging was, maar dat het lastiger was om de banden te laten werken. "Normaal gesproken draait alles om bandenslijtage, toch?", zegt de tweevoudig wereldkampioen. "Nu ging het meer om pushen. Het ging geregeld op en neer qua rondetijden. Soms kon ik niet tot de limiet pushen, want je wist niet wat je ging krijgen. Op de harde band worstelde ik. Op de mediums wilde ik het gat sneller slaan. Na een ronde of tien à vijftien zag ik een goed gat en wilde ik geen risico's meer nemen. Ik pushte niet meer volle bak, maar ik kon vanwege het dalen van de temperatuur ook niet rustig aan doen."

Video: Max Verstappen wint de Grand Prix van Canada