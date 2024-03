Het Formule 1-weekend in Jeddah verloopt voor Max Verstappen zover probleemloos. De Nederlander was in de eerste training al de snelste en trekt die lijn in de tweede oefensessie ogenschijnlijk moeiteloos door. Ook Fernando Alonso doet goede zaken, want hij is op zeventien duizendsten de nummer twee.

De training begon wat later na het gebeuren rondom de putdeksels. In de pitstraat was er een losgeschoten en de FIA wilde voorkomen dat het tot grote problemen kwam. Tien minuten nadat de training moest begonnen mochten de coureurs het asfalt op. Geen vlekkeloze start voor de training in Jeddah dus.