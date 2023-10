Verstappen voelt niks voor Sportman van het Jaar-prijs: "Wil die niet winnen"

"Ik wil helemaal niet vergelijken", legt Max Verstappen uit waarom hij niks voor zo'n eretitel voelt. In Qatar gaat hij zo goed als zeker zijn F1-titel prolongeren, wetende dat teamgenoot Sergio Perez een wonderweekend moet hebben wil hij dat feest nog uitstellen tot de Verenigde Staten. "Iedereen was geweldig op zijn eigen manier en in zijn eigen sport, dus ik ben blij en trots dat ik Nederlander ben, maar ik herinner me deze geweldige atleten toen ik opgroeide." Hij roept daarom vooral op om als land 'gewoon trots te zijn'. "Het maakt niet uit wie de beste of de op één na beste is."

Verstappen noemt als voorbeeld de Sportman van het Jaar-prijs. De 26-jarige Nederlander kreeg deze prijs in 2016, 2021 en 2022 al toegereikt, maar was bij geen enkele van die gala's aanwezig. "Elk jaar hebben we deze prijs voor de sportman en sportvrouw van het jaar. Waarom?", vraagt hij zich hardop af. "Ik wil die niet eens winnen. We zouden al het talent dat we in ons land, of welk land dan ook, hebben moeten waarderen. Het gaat er niet om dat de een beter is dan de rest wat betreft prestaties. Daarom vind ik het een belachelijke prijs."

Volgens Verstappen is het 'oneerlijk' dat sommige atleten, die veel tijd en moeite stoppen in hun sport en daarbij 'ongelofelijke prestaties' neerzetten, niet beloond worden. "Soms worden ze daar niet voor beloond vanwege deze domme, stomme prijs voor één bepaald persoon. Ik zeg het gewoon eerlijk: ik denk dat het echt belangrijk is dat iedereen wordt gewaardeerd", aldus de Nederlander.

Verstappen is inmiddels drievoudig winnaar van de Sportman van het Jaar en heeft ook al de prestigieuze Laureus Award gekregen in 2022. In 2016 kreeg Verstappen de prijs bij het Sportgala van de NOS en NOC*NSF voor het eerst toegereikt, al ontbrak hij toen. Hij kreeg de voorkeur boven windsurfer Dorian van Rijsselberghe, zwemmer Ferry Weertman, wielrenner Tom Dumoulin en schaatser Sven Kramer. In 2021 versloeg hij BMX'er Niek Kimmann en baanwielrenner Harrie Lavreysen in de strijd om deze eretitel en vorig jaar kwam hij op gelijke hoogte met zwemmer Pieter van den Hoogenband door Lavreysen en langebaanschaatser Thomas Krol te verslaan.