Formule 1 GP van Qatar

Max Verstappen voelt "disconnect", Red Bull probeert "enorme beperking" in Qatar op te lossen

Max Verstappen concludeert na de vrijdagse trainingen dat Mercedes bijzonder ver voor ligt, maar voegt toe dat de helft van Red Bulls achterstand mogelijk al te wijten is aan het feit dat de balans in de RB22 niet naar wens is.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 28 nov 2026, 05:35

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Een week na de zege van Max Verstappen in Las Vegas wacht dit weekend een compleet andere uitdaging. Waar het stratencircuit langs de Strip werd gekenmerkt door lange rechte stukken afgewisseld met langzame bochten, is het Lusail International Circuit bijna het tegenovergestelde.

Afgezien van bocht 6, de enige langzame bocht van het circuit, bestaat de omloop vooral uit een aaneenschakeling van snelle bochten. Volgens Verstappen is dat niet bepaald het terrein waarop Red Bull dit seizoen uitblinkt. De Nederlander voorspelde tijdens de mediadag dan ook dat dit weekend lastiger zou worden voor zijn formatie, en dat beeld werd in de eerste twee trainingen bevestigd.

Verstappen sloot de vrijdagse baanactie als vijfde af, op een halve seconde van Kimi Antonelli. Daarbij moet ook nog worden aangetekend dat de coureurs van Mercedes hun snelste rondetijden op de mediums van Pirelli reden, mede door de rode vlaggen.

"Het is een heel andere baan, best een unieke baan. Het is geen makkelijk circuit om alles goed voor elkaar te krijgen, dus ik hoop dat we nog iets kunnen verbeteren", zei Verstappen na de tweede training. "Ik denk dat het gat naar Mercedes heel groot is, dus daarvoor moeten we een grote stap zetten. Maar van onze kant geldt ook: als we die balans niet beter voor elkaar krijgen, zit daar waarschijnlijk al de helft in van wat we verliezen."

Tijdens de sessies van vrijdag kreeg Verstappen opnieuw met meerdere problemen te maken. Via de boordradio klaagde hij dat het stuur "heel zwaar" aanvoelde, terwijl ook de algehele balans van de RB22 nog niet goed genoeg is. "Het is nog niet waar we willen zijn. Op dit moment zit er nog een disconnect in de auto, dus we moeten proberen de balans beter bij elkaar te brengen en kijken of we het goed kunnen krijgen."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Red Bulls technisch directeur Pierre Wache benadrukt dat het oplossen van die problemen in Qatar een lastige balanceeract is. Het team moet aanpakken wat hij een 'enorme beperking' in snelle bochten noemt, met name de linker voorband die het in Qatar zwaar te verduren krijgt, zonder dat de auto instabiel te maken tijdens het insturen.

"Ik denk dat het cruciaal is om het balansprobleem dat we hier kunnen hebben op te lossen: we hebben een enorme beperking aan de voorkant in de snelle en medium-speed bochten, maar mogen de balans bij het insturen niet opofferen. Zij [Mercedes] kunnen dat allemaal combineren en wij hebben nog veel werk te doen om dat ook voor elkaar te krijgen", aldus Wache.

Het goede nieuws voor Red Bull is dat het team moeilijke vrijdagen al meerdere keren heeft weten om te buigen, maar Wache gaf aan dat hij niet per se vertrouwen heeft in een vergelijkbare ommekeer in Qatar. "Nee, maar dat is puur wat ik voel. Dat betekent niet wat we zullen bereiken", reageerde hij. "Ik hoop dat we dezelfde ommekeer als normaal kunnen maken, maar ik heb niet het gevoel dat we... Laat ik zeggen dat het gat groot is. Het gat is heel groot en dat maakt het voor ons lastig om dat te bereiken."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Manuel Eletto

Dat betekent dat Red Bull, afgaand op de vrijdag, vooral met McLaren lijkt te strijden, het team waarmee het ook om de derde plaats in het constructeurskampioenschap vecht. "Het beste wat we kunnen hebben is dat we voor McLaren zitten, of hopelijk zelfs beter. Het is lastig te zeggen, maar op basis van wat wij zien denk ik dat Mercedes ervoor staat en dat wij daarachter zitten samen met McLaren, en na ons misschien Ferrari."

Mercedes oogt sterk op zowel de rechte stukken als in de vele snelle bochten die het circuit van Lusail kenmerken. Verstappen benadrukte echter dat Red Bull naar zichzelf moet kijken en pas aan de concurrentie kan denken als de eigen balans is verbeterd. "Ze zijn snel op de rechte stukken, maar misschien hebben ze ook een wat fijnere balans dan wij op dit moment. Wij zijn zelf niet tevreden, en als je zelf niet tevreden bent, is het heel moeilijk om hetzelfde niveau te halen", besloot de viervoudig wereldkampioen.

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