Verstappen: "Voelde vrijdag al dat harde band niet zou werken in Mexico"

De Grand Prix van Mexico valt moeilijk een spektakelstuk te noemen, ondanks dat alle ingrediënten daar op de grid wel voor aanwezig leken. Max Verstappen moest stand zien te houden vanaf pole-position, terwijl Mercedes een aardig woordje meesprak en wellicht een slipstream richting de eerste bocht kon pakken. Verstappen wist echter meteen te breken met de vloek van pole in Mexico. Hij behield de leiding en zou die nadien op zijn pitstop na niet meer afgeven. De race op grote hoogte is vooral uitgedraaid op een tactische strijd, waarin Red Bull Racing Mercedes heeft afgetroefd.

Eén- of tweestopper in gedachten voor de race?

"We wisten van tevoren al dat de eerste stint cruciaal zou worden voor ons. We moesten bij de start voorop blijven en daarna de zachte band lang genoeg in leven houden. Dat werkte allebei goed, al kwam ik aan het eind van de stint wel een beetje in de problemen linksvoor. Maar goed, het gat was toen al groot genoeg om de stint nog een beetje langer te rekken", laat Verstappen na de race in de persconferentie weten. "Toen we eenmaal naar de mediums gingen, werkte alles sowieso goed. Al best vroeg in de tweede stint hadden we door dat we het einde wel konden halen."

De Nederlander vertelt dat hij de race met meerdere tactische opties was ingegaan en dat het aantal pitstops niet vaststond. "Dat hebben we open gelaten. We hadden afgesproken dat we tijdens de race zouden zien hoe de bandendegradatie zou zijn. Daarom kozen we ook voor een start op softs, daarmee konden we alle kanten nog op. Die band hield het verrassend lang vol tot vier ronden voor mijn pitstop en zelfs toen stond ik nog niet echt onder druk. Het draaide vooral om het managen."

Vrijdag al een streep door de harde band gezet

"Toen we mediums onder auto hadden, was het nog een paar ronden afwachten om te zien hoe die het zouden houden. Maar na een paar ronden was het beeld erg positief en wisten we zeker dat er geen tweede stop nodig was." Bij zijn enige pitstop ging Verstappen naar mediums, terwijl Mercedes met beide auto's voor de harde band van Pirelli koos. Eenmaal op dat rubber lieten Hamilton en Russell al snel weten dat het de verkeerde keuze was, maar Verstappen voelde dat twee dagen eerder al. Gevraagd of hij de harde band ook heeft overwogen, luidt het antwoord namelijk: "Nee. Ik heb de harde band tijdens de eerste vrije training geprobeerd en die voelde toen al niet goed aan. Daardoor wilden we die harde band liever niet gebruiken tijdens de race."

Video: Verstappen houdt moeiteloos stand bij de start in Mexico