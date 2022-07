Verstappen: Vloer van Mercedes zelf lijkt nog het meest te flexen

Voorafgaand aan de Canadese Grand Prix is er een technische richtlijn naar teams gestuurd en heeft de FIA een statement naar buiten gebracht. In dat statement legt de federatie uit dat het stappen wil ondernemen om porpoising tegen te gaan. Zo is er een matrix met een bijbehorend maximum gekomen en wordt de slijtage van de bodemplanken vanaf de race in Paul Ricard strenger gecontroleerd. Een derde maatregel is dat het flexen van de vloer strenger wordt gecontroleerd.

Nu wordt het doorbuigen van de vloer nog maar op twee punten gemeten, waarbij de marge maximaal twee millimeter mag zijn. De FIA heeft echter signalen ontvangen dat bepaalde teams buiten die meetpunten om een (significant) meer doorbuigende vloer hebben. Het zou aan de randen om zes millimeter gaan, hetgeen helpt om de luchtstroom optimaal af te scheiden zonder last te hebben van porpoising. De FIA acht dit echter niet in de geest van het reglement waardoor er straks ook een radius om de meetpunten heen wordt gecontroleerd. In die radius mag er slechts tien procent meer marge zijn dan de genoemde twee millimeter. Het moet voorkomen dat teams wel aan de regels voldoen, maar in de praktijk met een vloer rijden die meer kan flexen.

Verstappen heeft de ingrepen van de FIA in Canada al aangeduid als 'niet correct'. Toen ging het nog vooral om een matrix van de FIA, al lijkt die matrix Red Bull geen pijn te doen. Voor het flexen van de vloer wordt er wel naar Ferrari en Red Bull gewezen, al maakt het laatstgenoemde team zich daar ook niet meteen zorgen over. Christian Horner heeft al gezegd dat Red Bull volledig binnen het reglement handelt en Verstappen wijst op zijn beurt juist naar Mercedes, dat bij monde van Toto Wolff heeft aangegeven 'geschokt' te zijn over het doorbuigen van de vloeren bij rivalen.

"Ik heb er vandaag nog niks over gehoord, maar we zien het wel. Ik heb ook nog niet echt een idee van wat ze precies willen doen", reageert Verstappen als de flexi floors ter sprake komen bij de Nederlandse pers. Dat Mercedes zo hamert op het onderwerp, vindt de Nederlander verbazingwekkend. "Wat ik niet helemaal begrijp, is dat ze bij Mercedes klagen over de flexibele vloeren terwijl die van hen nog wel het meest flext." Het zou als een boemerang terug kunnen komen, net als met de eerder besproken matrix het geval was. Daarvan heeft Mercedes laten weten dat het de limiet in Baku had overschreden, maar dat het zich inmiddels geen zorgen meer maakt.

De technische richtlijn van de FIA wordt dit weekend - inclusief het bovenstaande over flexibele vloeren - besproken door de Formula 1 Commission. "Voor die bijeenkomst staan twee uren gepland, maar ik denk niet dat we daar genoeg aan hebben", aldus Horner. Hij verwacht vele twistpunten. Verschillende teams zijn net als Red Bull namelijk tegen iedere vorm van ingrijpen, aangezien zij vinden dat porpoising volledig een kwestie van de teams zou moeten zijn.