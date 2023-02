Het is even geleden, maar Red Bull Racing vangt eindelijk weer een Formule 1-seizoen als kampioen aan. Door in 2022 onder meer 17 van de 22 Grands Prix te winnen pakte de renstal zowel bij de rijders als constructeurs de titel. De RB18 bleek de sterkste auto van het veld en doordat de technische regels in 2023 amper wijzigen, is de RB19 een doorontwikkeling geworden van zijn voorganger. Max Verstappen heeft er de afgelopen maanden in ieder geval alles aan gedaan om zo goed mogelijk voorbereid aan het nieuwe seizoen te beginnen. Hij trapt donderdag de test namens Red Bull af.

"Ik voel me goed en begin ontspannen aan het nieuwe seizoen. Ik heb een fijne vakantie gehad en probeerde me zo goed mogelijk voor te bereiden", blikt de regerend wereldkampioen terug op de winterstop. Niet alleen neemt Verstappen tijdens de F1-test in Bahrein de openingsdag voor zijn rekening, vrijdagmiddag komt de Red Bull-coureur opnieuw in actie. Al met al zit de 25-jarige coureur slechts anderhalve dag in de wagen. "We kunnen dus niet veel testen. Hopelijk werken we een paar goede dagen af zonder al te veel problemen. Het is enorm belangrijk om vlekkeloze sessies te draaien. Het team heeft in de winter ook hard gewerkt. Hopelijk is de RB19 sterk en kan ik vooraan strijden. De tijd zal het leren."

Vrijdagochtend is het de beurt aan teamgenoot Sergio Perez om zijn eerste meters te maken in Sakhir - de eerste kennismaking met de RB19 maakten beide heren onlangs tijdens een filmdag. "Ik kijk er enorm naar uit om weer achter het stuur van de RB19 te kruipen", aldus de Mexicaan. "Ik voel me fit en klaar voor dit seizoen. Het wordt mijn dertiende jaar in F1 en ik kan niet wachten om weer te gaan racen. Testen is zeer belangrijk. Alleen dan kun je echt grote wijzigingen doorvoeren en verschillende set-ups verkennen. Ik heb het gevoel dat alles nu pas gaat beginnen. Ik wil plezier maken dit jaar en mijn beste seizoen tot nu toe beleven."

Perez zit zaterdag de hele dag in de RB19 en sluit dus de F1-test af.