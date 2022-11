Verstappen boekt vijftiende zege van seizoen: “Ongelooflijk”

Voor het derde jaar op rij mocht Max Verstappen de Grand Prix van Abu Dhabi vanaf pole-position aanvangen, zijn zevende pole van dit jaar. De lange runs van Red Bull Racing zagen er goed uit en met Sergio Perez naast zich op de grid leken alle signalen al op groen te staan voor een succesvol slotstuk van het seizoen 2022. Bij de start kwamen beide Red Bulls prima weg en behield Verstappen de leiding zonder problemen. Die problemen waren er ook niet in de eerste stint op mediums. De tweevoudig wereldkampioen liep gestaag weg bij Perez en daarmee de rest van het veld.

Een iets latere stop bracht Verstappen vlak voor zijn teamgenoot weer naar buiten, die in de tweede stint overigens aangaf te worden opgehouden door de Nederlander. In werkelijkheid was dat niet het geval. Perez moest nogmaals naar binnen, terwijl Verstappen het met een eenstopper afdeed. Het resultaat is dat de Mexicaan achter Charles Leclerc is geëindigd en P2 in het kampioenschap is misgelopen. Dat was overigens ook gebeurd mét een positiewisseling in Brazilië, waardoor dat moment niet doorslaggevend is gebleken. Voor Verstappen zelf is de GP van Abu Dhabi een einde van het jaar in stijl geweest: een zeer dominante race aan het eind van een zeer dominant seizoen.

“Het was een goede race”, zei Verstappen in een eerste reactie na de finish tegenover 2009 Formule 1-wereldkampioen Jenson Button. “Het draaide allemaal om het managen van de banden. Ik denk dat we goed op de mediums hebben gepast, waarna het op de harde banden van begin tot eind een kwestie van managen was.”

Voor Verstappen is het zijn derde overwinning op rij in Abu Dhabi. “Het is ongelooflijk om hier weer te winnen. En dit is mijn vijftiende zege van het seizoen, dat is ook ongelooflijk”, vervolgde de winnaar. Hij keek terug op een indrukwekkend en dominant seizoen. “Het was echt heel leuk om dit samen met het hele team te doen, om zoiets te bereiken. We weten dat het moeilijk is om dit te herhalen, maar dat is een goede motivatie om het volgend jaar weer goed te doen.”