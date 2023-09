Max Verstappen vijfde in Singapore: "Twee keer pech met safety car"

De vrijdag en zaterdag verliepen bepaald niet naar wens voor Max Verstappen en Red Bull. De basisafstelling bleek niet te kloppen en een etmaal later sneuvelde het Red Bull-duo in deel twee van de kwalificatie. Verstappen wees naar verkeerde keuzes na de derde training - waarover meer in deze analyse - al betekende het in ieder geval een inhaalrace vanaf P11 op een circuit waarop inhalen niet makkelijk is. Bij het doven van de startlichten wist Verstappen op te schuiven naar de tiende plek. Na het passeren van de Haas-mannen belandde de wereldkampioen achter Esteban Ocon, maar was het devies helder via de boordradio: kom niet te dicht bij de Alpine-coureur.

Verstappen moest zijn harde banden goed zien te houden voor het moment waarop de mannen voor hem naar binnen zouden gaan, maar Logan Sargeant tekende voor het slechtst mogelijke scenario voor Red Bull. Het team van Christian Horner kon niet naar binnen tijdens de safety car omdat het nog te lang was voor mediums, maar zou nadien worden gepasseerd op versleten harde banden. Net voordat er een virtual safety car kwam veroorzaakt door Esteban Ocon had Verstappen zijn pitstop alsnog gemaakt, waardoor beide (V)SC-momenten verkeerd vielen voor Red Bull.

Tegenvallende kwalificatie in Singapore nog begrijpen

"Eigenlijk zat qua safety cars alles tegen tijdens de wedstrijd", concludeert Verstappen ook na afloop van de race. "We moesten er vandaag echt voor vechten. Die eerste stint ging op zich wel redelijk, tot aan die safety car natuurlijk. Daarna stond iedereen op nieuwe banden en dat is een stuk sneller, waardoor ik geen kans had. Die safety car-fase maakte de banden ook te koud en die kreeg ik daarna niet echt meer op temperatuur. Daar heb ik best veel tijd mee verloren, maar daarna ging het op de mediums wel goed", doet Verstappen zijn verhaal voor de camera van Viaplay.

Het verhaal van de zondagmiddag is eigenlijk samen te vatten in drie woorden: "Twee keer pech." Uiteindelijk restte er een inhaalrace op weg naar P5, al moet gezegd dat Verstappen op de meet nog wel bijzonder dicht bij de vierde man Charles Leclerc wist te komen. "Ik denk dat het in de race wel iets beter was voor ons dan gisteren, maar het was nog steeds niet onze normale standaard", luidt Verstappens oordeel over het gehele weekend. "We moeten natuurlijk begrijpen waarom het hier in de kwalificatie voor geen meter ging, al was het in de race zoals gezegd iets beter. Over het algemeen is onze auto gewoon niet zo goed op een stratencircuit, alleen dit was wel echt te veel."

Goede hoop voor Suzuka, nog geen derde wereldtitel in Japan

Het goede nieuws is afsluitend dat Verstappen over een kleine week alweer aan de bak mag, ook nog eens op een baan waar hij net als veel coureurs van houdt. "Suzuka is natuurlijk een mooi circuit en ook een circuit dat normaal gezien goed bij onze auto past." Verstappen kan zijn derde wereldtitel in Japan overigens nog niet veilig stellen. Bij een overwinning en een snelste raceronde van de Nederlander en een uitvalbeurt van Sergio Perez komt Verstappen nog altijd drie punten tekort. De titel pakken in Qatar is daardoor zeer waarschijnlijk, ook omdat er daar meer punten te vergeven zijn tijdens een sprintweekend.

Video: Max Verstappen knokt zich in Singapore terug naar de vijfde plek